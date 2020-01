vor 9 Min.

Hofball: Die Kostüme sitzen, die Beine fliegen

Der Kleine Hofstaat der Steinheimer Faschingsfreunde erhält bei seinem Auftritt begeisterten Applaus. Warum der Prinzenwalzer für eine Überraschung sorgte.

Nachwuchssorgen haben die Steinheimer Faschingsfreunde wirklich keine: Gleich mit vier Tanzgruppen sowie kleinem Prinzenpaar und Tanzmariechen warten sie beim Kinderhofball am Sonntag in Steinheim auf. Den Anfang macht die kleine Garde, die kleinste Tänzerin ist vier Jahre, die älteste acht Jahre alt.

Die Bühne erstrahlt in Regenbogenfarben

Die Beine fliegen, die neuen Kostüme sitzen perfekt – und so nehmen die Kleinsten die Zuschauer mit auf eine Reise zu Sonne und Mond. Tanzmariechen Frieda tritt als Schwanenprinzessin auf. Die zahlreichen akrobatischen Übungen meistert sie mit links, immer ein Lächeln auf den Lippen.

Als Schwanenprinzessin begeisterte Tanzmariechen Frieda, und mit den Showtänzern des Kleinen Hofstaats der Steinheimer Faschingsfreunde ging es beim Kinderhofball in einen Traumwald. Bild: Judith Zacher

Weiter geht’s mit dem kleinen Prinzenpaar Prinzessin Nathalie I. und Prinz Luca I. Die beiden sorgen nach ihrem Prinzenwalzer für eine Überraschung, verwandeln sie sich bei der Zugabe doch in das den Zuschauern bereits vom vergangenen Jahr bekannte und in der vergangenen Saison so erfolgreiche Tanzpaar. In einen Traumwald geht es mit den kleinen Showtänzern, die die Bühne in Regenbogenfarben schillernden Kostümen bunt erstrahlen lassen.

Wie die Zuschauer nach Afrika entführt wurden

Die kleinen Hofnarren zeigen, dass auch Jungs hervorragend tanzen können und die Teenies, die größten der kleinen, entführen die Zuschauer nach Afrika. Sie stecken mit ihrer Tanzfreude alle an. Damit zeigt auch der kleine Hofstaat ein abwechslungs- und ideenreiches, gelungenes Programm zum diesjährigen 22-jährigen Jubiläum der Steinheimer Faschingsfreunde.

Neben dem Applaus des begeisterten Publikums gibt es dann für einige noch eine Belohnung, als der Präsident des Regionalverbands Bayerisch-Schwäbischer Fasnachtsvereine, Christoph Spies, sie mit Verdienstorden für ihr langjähriges Engagement auszeichnet. (pm)

