Autofahrer gehen bei Holzheim aufeinander los

Zwei Männer geraten zwischen Binswangen und Eppisburg heftig aneinander. Sogar mit einer Glasflasche wird geworfen.

Zwei Verkehrsteilnehmer sind am Donnerstag gegen 14.30 Uhr heftig aneinander geraten. Ein 46-jähriger Autofahrer wollte von der Staatsstraße 2028 zwischen Binswangen und Eppisburg in die Abzweigung nach Kicklingen abbiegen, verpasste diese jedoch, und fuhr deshalb in den nächstgelegenen Feldweg ein. Ein nachfolgender 65-jähriger Autofahrer musste daraufhin stark abbremsen, um nicht aufzufahren. Er hielt hinter dem Pkw an und stellte den 46-jährigen Fahrer zur Rede.

Beleidigungen und Bedrohungen

Schließlich kam es zu gegenseitigen Beleidigungen und Bedrohungen die darin endeten, dass der 46-jährige Augsburger eine Glasflasche zur Hand nahm und damit nach dem 65-Jährigen aus dem Raum Bissingen schlug, so steht es im Polizeibericht. Dieser konnte dem Schlag mit der Flasche grade noch ausweichen, indem er die Fahrzeugscheibe der Fahrertür hochfuhr. Durch den Schlag splitterte die Scheibe der Fahrertür und es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. (pol)