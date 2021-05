Holzheim

vor 17 Min.

Dafür macht Holzheim heuer Schulden

Plus Das Jahr 2021 wird für die Gemeinde Holzheim ein besonderes und das liegt nicht an Corona. Neue Baugebiete werden nach und nach erschlossen. Zudem steht eine große Neuanschaffung an.

Von Christina Brummer

Schulden sind schick. Zumindest in der aktuellen Zeit. Das jedenfalls ist die Botschaft, die Kämmerin Andrea Bihler am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung in Holzheim zu verkünden hatte. Denn die Aschberggemeinde wird im Finanzjahr 2021 Schulden machen – und das in nicht unerheblichem Maße.

