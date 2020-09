vor 27 Min.

Holzheim/Dillingen: Obacht beim Anfahren

In Dillingen und Holzheim hat sich je ein Unfall ereignet.

Ein Mann fährt in Holzheim seinen Wagen vom Straßenrand weg - gerade als von hinten ein Auto kommt. Auch in Dillingen kommt es zu einem Unfall.

Der Vorfall ereignete sich am Montag um 9.40 Uhr. Der Wagen des 70-Jährigen, der vom Straßenrand wegfuhr, und der herannahende Pkw touchierten sich seitlich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Auch in Dillingen gibt es einen Unfall

Ein weiterer Auffahrunfall passierte am Montag um 15.50 Uhr in der Großen Allee in Dillingen. Dabei summiert sich der Gesamtschaden laut Polizei auf rund 8000 Euro. Zuvor hatte der Fahrer eines Fords einen vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden BMW zu spät erkannt und war auf das Heck aufgefahren. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen