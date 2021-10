Große Suchaktion nach elfjähriger Shalomah Hennigfeld

Das Mädchen kehrte am Samstag nicht vom Joggen zurück. Mehr als 100 Einsatzkräfte sind im Einsatz, auch die Rettungshundestaffel.

Die elfjährige Shalomah Hennigfeld wird seit Samstag, 16. Oktober, vermisst. Das Mädchen brach gegen 15 Uhr am Wohnhaus in Holzheim-Eppisburg zum Joggen auf und kehrte seitdem nicht wieder zurück. Noch am Samstagabend wurde die Polizei verständigt und leitete nach eigenen Angaben erste intensive Suchmaßnahmen im relevanten Bereich – beispielsweise bekannten Joggingstrecken – ein. Neben mehreren Polizeistreifen waren bereits gestern ein Personensuchhund sowie ein Polizeihubschrauber an der Suche beteiligt.

Auch die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Am heutigen Sonntag werden weitere, umfangreiche Suchmaßnahmen erfolgen, teilte die Polizei am Mittag in einer Pressemitteilung mit. Die Polizei wird dabei von knapp 100 Kräften der Feuerwehr und Rettungshundestaffel unterstützt. Eine Öffentlichkeitsfahndung ist jetzt eingeleitet, die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Shalomah Hennigfeld wird seit Samstag vermisst. Foto: Polizei

Shalomahs Beschreibung lautet wie folgt: 140 Zentimeter groß, schlanke Statur; braune, schulterlange Haare. Zuletzt war das Mädchen so bekleidet: schwarze Adidas Laufhose, pink-rosa Nike Schuhe, weinrotes Sport-Top mit Spaghettiträger, weißer Sport-BH, schwarzer Haarreif.

Da laut Polizei nicht auszuschließen ist, dass die leiblichen Eltern des Mädchens in Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen, nahm auch die Kripo Dillingen bereits erste Ermittlungen auf.

Hinweise jeglicher Art nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Tel. 09071/56-0 entgegen. (pol)