Drei Unfälle im Kreis Dillingen, darunter einer mit vier beschädigten Autos

Drei Unfälle beschäftigten am Dienstag die Dillinger Polizei. In Holzheim, Gundelfingen krachte es. In Wertingen beschädigte eine Frau gleich vier Autos auf einmal.

Zu einem Verkehrsunfall kam es um 7.35 Uhr in Holzheim: Da wollte eine 20-jährige Autofahrerin von der Gartenstraße nach links in Richtung Weisungen auf die Römerstraße abbiegen. Sie missachtete dabei laut Polizei die Vorfahrt eines von links kommenden 57-jährigen Autofahrers. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen stießen die Wagen zusammen. Dabei entstand ein Unfallschaden in höhe von rund 4000 Euro.

In Gundelfingen stoßen zwei Wagen zusammen

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich kurze Zeit später gegen 7.50 Uhr in Gundelfingen. Eine 28-jährige Autofahrerin wollte von der Römerstraße in die Lauinger Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer vorfahrtsberechtigten 26-Jährigen, die auf der Lauinger Straße stadteinwärts gefahren war. Bei der Karambolage entstand ein Gesamtschaden von zirka 2.500 Euro.

In Wertingen werden gleich drei Autos beschädigt

Eine 18-jährige Fahranfängerin war am Dienstagmorgen um 9.50 Uhr mit einem Transporter in Wertingen unterwegs. Die junge Frau kam von der Schulstraße in die Hauptstraße fahrend alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Dort prallte der Transporter in einer Parkbucht gegen drei geparkte Autos. Der verursachte Gesamtunfallschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.