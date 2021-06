Holzheim

Pläne für Holzheimer Ortsdurchfahrt nehmen Gestalt an

Noch findet sich an der Einmündung zur Dillinger Straße eine T-Kreuzung, doch im nächsten Jahr soll hier ein Kreisverkehr entstehen.

Plus Die Gemeinderäte aus Holzheim hatten nach ersten Skizzen Wünsche für ihre Ortsdurchfahrt geäußert. Alles lässt sich jedoch nicht umsetzen.

Von Christina Brummer

2022 soll es so weit sein, dann wird in der Holzheimer Ortsmitte kräftig umgegraben: Ein weiterer Abschnitt der Staatsstraße 2028 soll saniert werden (wir berichteten). Das bisher noch skizzenhafte Konzept nimmt immer weiter Gestalt an.

