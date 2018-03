15.03.2018

Holzheim: Zweiter Supermarkt ist im Gespräch

Im Vereinsheim stellt Bürgermeister Friegel die geplanten Projekte der Gemeinde vor. Es wird gebaut

Von Jonas Voss

Das größte Projekt der Gemeinde Holzheim seit Jahren wird heuer noch abgeschlossen. Laut Bürgermeister Erhard Friegel haben die Verantwortlichen des Ärztehaus-Projekts ihm mitgeteilt, dass sie im September dieses Jahres eröffnen können. Er selbst gehe allerdings von einer Eröffnung im Oktober aus, sagte der Rathauschef am Dienstagabend bei der Bürgerversammlung im Holzheimer Vereinsheim. Bisher hat die Kommune für das Vorhaben 561000 Euro ausgegeben. Es sei davon auszugehen, dass sich die Gesamtkosten innerhalb der kalkulierten 2,16 Millionen Euro bewegen werden, so Friegel.

Das wird aber nicht das einzige Bauvorhaben innerhalb der Gemeinde bleiben. In Holzheim möchte sich ein zweiter Supermarkt ansiedeln, gab Friegel bekannt. Bisher sei allerdings noch nicht entschieden, um welche Firma es sich dabei handelt. An ihn sei der Name „Netto“ herangetragen worden, außerdem wolle womöglich der bereits bestehende Edeka-Markt seine Fläche erweitern, informierte der Bürgermeister auf Nachfrage von Josef Kirst. Der neue Markt könnte in unmittelbarer Nähe des Edeka gebaut werden.

„Ich wünsche mir ein repräsentatives Vereinsheim“, sagte Johann Weber in der offenen Diskussion und erhielt dafür Zustimmung aus dem Publikum. Man arbeite an einer guten Lösung, antwortete Friegel. Die Gemeinde befasse sich mit mehreren Konzepten, noch sei aber nichts entschieden.

Dieses Jahr wird auch in der gesamten Gemeinde ein Netz von Wärmeleitrohren verlegt. Insgesamt sind es 8000 Meter Rohr, die verlegt werden müssen. Ursprünglich sollten bei diesem Bau direkt Glasfaserleitungen bis ins Haus verlegt werden – so wollte sich die Gemeinde hohe Zusatzkosten sparen. Aus dem Plan wird nun nichts. Laut Friegel hat das dafür zuständige Unternehmen abgesagt, eine Förderung zum Breitbandausbau erhält die Gemeinde nicht. Mit 30 Mbit/s liege Holzheim deutlich über den derzeit gültigen Fördergrenzen. Der Zweite Bürgermeister Simon Peter brachte den Einwand, diese Förderbestimmungen könnten sich jederzeit ändern und dann werde man weitersehen. Stand jetzt erhalten lediglich Aussiedlerhöfe und andere Randgebiete der Gemeinde Glasfaserleitungen bis ins Haus – der Rest muss vorerst mit Kupferkabeln leben.

Auf dem Herzen lag Johann Weber auch die Situation der Straßen innerhalb Holzheims. „Das Dorf ist heruntergekommen, was die Straßen anbelangt. Da muss was getan werden.“ Friegel verwies auf die sogenannte Straßenausbauordnung. Weil man den Gemeindefrieden bewahren wollte, habe man sie nicht angewandt. Daher seien manche Straßen nun sanierungsbedürftig. Weber fürchtete, auf den dann fälligen Kosten bleibe die Allgemeinheit sitzen. Der Bürgermeister sagte zu, eine für alle tragfähige Lösung zu finden.

Im Jahr 2017 hat Holzheim den Kindergarten erfolgreich auf den neuesten Stand in Sachen Brandschutz gebracht, es wurde ein zweiter Fluchtweg eingerichtet.

Im Schulgarten der ehemaligen Schule Eppisburg will die Gemeinde noch dieses Jahr einen Parkplatz errichten. Ebenso soll die Staatsstraße 2028 zwischen Holzheim und Weisingen dieses Jahr ausgebaut werden. Die Gebühren für Kindergarten und Kindertagesstätte musste die Gemeinde um 25 Prozent erhöhen – liege damit aber noch weit unter den Sätzen anderer Gemeinden, so Friegel. Auch die 25-Jahres-Pacht für ein Grab auf dem neuen Friedhof werde um 50 Prozent teurer. Außerdem möchte Friegel ein Baumkataster einführen. „Die Gefahr durch das Umfallen kranker Bäume sollte nicht unterschätzt werden.“

