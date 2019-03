vor 5 Min.

Holzheim hat jetzt eine Hymne

Die Aschberggemeinde hat schrille Musikperlen, witzige Bienen und Sprachbarrieren

Wussten Sie, dass es in Holzheim eine ganz besondere, neue Musikgruppe gibt? Zumindest konnten Hubert Dieminger, Vorsitzender des Schützenvereins Edelweiß Holzheim, sowie die Moderatorinen Anna Engelhart und Lucia Deisenhofer beim bunten Abend bunte Musikperlen präsentieren. Margit Steck, Sabine Pennacchia, Thomas Waldenmayer, Monika Riegele und Doris Wagner hatten einen gelungen Auftritt.

Den Auftakt zum bunten Abend 2019 machten das große und kleine Prinzenpaar aus Eppisburg. Das kleine Prinzenpaar Elena I. und Marc I. verzauberten zusammen mit ihrem großen Prinzenpaar Corinna II. und Steffen I. die Besucher mit ihren Prinzenwalzern. Anschließend wurden in einer Eheberatung mit Alwin Hieber am Beispiel von Reinhold Dieminger und Birgit Ritter, Ratschläge und Tipps für eine gute Ehe gegeben.

Die schrillen Musikperlen unterhielten die Zuschauer mit Liedern aus dem Leben. Bei der inoffiziellen Holzheim Hymne „Ich bin a Holzheimer und darauf bin ich stolz“ stimmte das Publikum gleich mit ein. Die Jungs von der Feuerwache mussten sich auf ihren ersten Flug mit ihrem neuen Löschflugzeug vorbereiten. Unter dem strengen Kommando von Christian Eschke stellten die Kameraden Markus Blumenstock, Julian Urban, Daniel Müller und Roland Buchholz ihr Flugequipment und Ihre Flugtauglichkeit unter Beweis. Kirchlichen Segen gab es dabei von Georg Deisenhofer und Thomas Hitzler. Fazit der Übung: Die Anschaffung eines Löschflugzeuges scheitert an der Flugtauglichkeit der Kameraden.

Der nächste Tauglichkeitstest wurde von den „jungen Wilden“ des Schützenvereins Mario Feistle, Karolina Paul und Niklas Feistle durchgeführt. Sie forderten die Auflageschützen Johann Schneider, Johann Weber und Peter Paul zum Sportduell. Unter den strengen Blicken des Trainers Jürgen Wagner lief der Schweiß bei Liegestützen, Hampelmännern und Kniebeugen.

Dieser schweißtreibende Programmpunkt wurde von Pfarrer Josef Kühn zum Glück beendet. Der Pfarrer trainierte jedoch ebenfalls die Lachmuskeln der Zuschauer mit vielen tollen Witzen aus dem Leben.

Extra für den bunten Abend flog Biene Maja (Thomas Hitzler) auf die Bühne und tanzte zusammen mit Assistentin Doris Aumiller-Hitzler gekonnt zur Musik. Anschließend berichtete Margit Steck von einer sehr verhängnisvollen Einladung bei Postbots Gerda mit Zwiebelkuchen und Federweißer. Die Jungs des SC Mörslingen (Andreas Behringer, André Hörl, André Mayer, David Pfeifer, Johannes Pfeifer, Nico Röhrle, Fabian Schwenkreis, Benedikt Keis und Stefan Sing) unter Leitung von Steffi Wild heizten vor der Pause nochmals kräftig ein.

Letzte Sprachbarrieren am Spielfeldrand konnten Dank „Schwäbisch für Anfänger“ ausgeräumt werden. Doris Wagner erklärte charmant die Einwände von Sabine Pennacchia, Jürgen Wagner und Stefan Heimbach zu Sohn Vincents Fußballleistungen. Sanitäter Alwin Hieber berichtete in einem Solovortrag von seinem Klinikum Unikum mit Schönheitschirurgen, die Meister im Faltenlegen sind und von Behandlungen die auf dem Gang, in Gang sind. Die ein oder anderen lustigen Begebenheiten und Missstände in Holzheim wurden vom Gemeindeschwerarbeiter Hubert Dieminger, eine feste Institution des bunten Abends, aufgedeckt. Märchenprinz Thomas Hitzler verzauberte die Damenwelt mit einer märchenhaften Musikrunde.

Zum Schluss stellte sich dem Publikum die Frage, wie viele Bauarbeiter benötigt man, um ein Schild von der Saaldecke des Vereinszentrums abzuhängen? Vier! Fabian Peter, Alexander Kreis, Matthias Rommel und Niklas Dehmharter faszinierten mit Käsebroten, funkensprühenden Betonmischern und akrobatischen Einlagen an der Leiter – ein gelungener Abend dank Bühnenarbeitern (Robin Wagner, Alexander Bayer, Mario Feistle), Tontechnikern (Thomas Bayer, Niklas Feistle), Bewirtungsteam und aktiven Mitwirkenden. (pm)

