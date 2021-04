Holzheim plant einen Waldfriedhof

Der Gemeinderat möchte einen neuen Bestattungsort im Gemeindeforst schaffen.

Wer sich mit dem Sterben befasst, muss viele Entscheidungen treffen. Die klassische Erdbestattung auf dem Friedhof ist dabei nur eine Möglichkeit. Die Gemeinde Holzheim möchte ihr Bestattungsangebot mit einem Waldfriedhof ausbauen. „Die Zahl der Urnenbestattungen hat in den letzten zehn Jahren immer weiter zugenommen“, stellt Bürgermeister Simon Peter fest. Noch dazu sei Holzheim in der glücklichen Lage, dass der Friedhof in direkter Nachbarschaft zum Wald liegt. „Die räumliche Nähe hat uns dazu bewogen, das in Angriff zu nehmen“, sagt Peter.

Es sollen etwa 150 Urnenplätze unter Bäumen entstehen

Zunächst solle jedoch das Landratsamt mitteilen, was es aus rechtlicher Sicht noch zu beachten gebe. Geplant ist, so Peter, die Urnen am Fuß der Bäume zu bestatten. Wie die Gedenktafeln für die Verstorbenen angebracht werden sollen, sei jedoch noch nicht klar. „Wir wollen die Bäume nicht beschädigen und denken gerade darüber nach, wie das am besten umgesetzt werden kann.“ 150 Bestattungsplätze sollen zunächst entstehen, laut dem Rathauschef besteht jedoch die Möglichkeit zur Erweiterung des Waldfriedhofs im Gemeindeforst.

Außerdem beschloss der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag, die Abstandsflächensatzung des Landes auf gemeindlicher Ebene weiterhin an der bayerischen Bauordnung auszurichten. (chbru)

