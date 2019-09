17:48 Uhr

Holzheimer fällt auf Betrüger herein

Betrüger haben in Holzheim und in Wertingen angerufen (Symbolfoto). Ein Holzheimer fiel auf die Betrugsmasche herein.

Ein angebliches Inkassobüro droht einem Holzheimer die Zwangsvollstreckung an. In Wertingen will ein Unbekannter eine Frau mit einem Gewinnversprechen übers Ohr hauen.

Ein Betrüger hat in diesen Tagen einen Holzheimer geprellt. Der Mann hatte Anfang August eine Mahnung von einem angeblichen Inkassobüro erhalten, das ihm die Zwangsvollstreckung androhte, wenn er nicht 760 Euro überweisen würde.

Mann überweist den geforderten Betrag

Daraufhin überwies der Holzheimer nach Angaben der Polizei in Raten den geforderten Betrag. Damit nicht genug. Wenige Tage später erhielt der Mann eine erneute Mahnung, in dem ein weiterer Betrag von 1960 Euro gefordert wurde. Der Holzheimer begab sich schließlich zur Bank. Dort wurden die Mitarbeiter stutzig und teilten ihm mit, dass es sich um eine Betrugsmasche handeln würde. Anhand der vorliegenden IBAN-Nummer konnte festgestellt werden, dass die Beträge auf ein Konto in Rumänien eingezahlt werden sollten. Der Holzheimer stellte daher seine Zahlungen ein.

Anrufer teilt Frau mit, sie habe 40.000 Euro gewonnen

Auch in Wertingen hat es die Polizei mit einem Betrugsversuch zu tun. Eine Frau erhielt in der Zeit vom 9. bis zum 16. September Anrufe von einem unbekannten Mann, der ihr mitteilte, dass sie bei einem Gewinnspiel 40000 Euro gewonnen habe. Für den Transport des Betrages sollte die Wertingerin Wunschgutscheine im Wert von 500 Euro einkaufen. Nach Übermittlung der Daten würde dann der Gewinn an die Adresse der Zusamtalerin ausgeliefert werden, stellte der Unbekannte in Aussicht.

Die Wertingerin erkannte jedoch die Betrugsabsichten des Unbekannten. Sie meldete den Anruf bei der Polizei. (pol)

