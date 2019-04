vor 53 Min.

Holzschiff abgebrannt: Polizei schnappt einen 13-Jährigen

Der Täter im Fall des brennenden Schiffes im Gundelfinger Maxgarten ist gefunden. Es handelt sich um einen Teenager.

Der Fall hatte in Gundelfingen und darüber hinaus für Aufsehen gesorgt: Mitte April stand an einem Sonntagabend das Holzschiff im Maxgarten in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit 33 Kräften an und musste das Feuer löschen. Zurück blieb ein Spielgerät, das im Heck ausgebrannt war und wohl nicht mehr verwendet werden kann (lesen Sie hier Hintergründe zu diesem Fall).

Gundelfingen: Ein Teenager zündelte am Piratenschiff

Jetzt hat die Polizei Dillingen den Täter ermittelt, teilt sie auf Nachfrage mit. Beamten kontrollierten auf dem Spielplatz einen 13-jährigen Schüler, der der Beschreibung eines Zeugen ähnelte, der an jenem Sonntagabend Jugendliche vor dem Brand beobachtet hatte. Auf Nachfrage räumte der Teenager ein, dass er sich mit Freunden auf dem Spielplatz aufgehalten hatte. Dabei zündete er im Inneren des Piratenschiffes offenbar einen Karton an. Als er ging, löschte er demnach das Feuer nicht komplett. Die Glut entzündete schließlich das Holz, und es kam zum Brand des Spielgerätes, das einst von den Pfadfindern im Rahmen der 72-Stunden-Aktion ehrenamtlich aufgebaut wurde.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mittlerweile 6000 Euro. Aller Voraussicht nach kann das Spielgerät nicht mehr benutzt und muss wohl abgebaut werden. (ands, pol)

