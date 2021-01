17:55 Uhr

Homeschooling: Der ganz normale Schul-Wahnsinn daheim

Plus Das Lernen im Distanzunterricht geht noch mindestens bis zum 15. Februar weiter. Drei Eltern aus dem Landkreis Dillingen geben Einblicke in den nervenaufreibenden Alltag zu Hause.

Von Tanja Ferrari

Überlastete Schulportale, ruckelnde Videokonferenzen, viele Fragezeichen und das ein oder andere Motivationstief: All das gehört für die Schüler seit einer Woche wieder zum Alltag. Und die Sorgen ihrer Eltern werden immer größer. Was tun, wenn sie den Schulstoff alleine nicht verstehen und von den Lehrern keine Rückmeldung zu Arbeitsaufträgen kommt? Oder die Notbetreuung der einzige Weg ist, damit Mama und Papa arbeiten können? Drei persönliche Einblicke aus dem Landkreis in den ganz normalen Schul-Wahnsinn daheim.

Distanzunterricht geht nur mit viel Planung sagt eine Mutter aus dem Landkreis Dillingen

Lernen im Distanzunterricht ist nicht einfach, weiß eine Mutter aus dem Landkreis, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Ohne eine Verschnaufpause, so ihre Sorge, kann das schnell an die Gesundheit gehen. An einem normalen Tag jongliert die Mutter, die selbst unterrichtet, nicht nur ihre eigene Arbeit, sondern kümmert sich zeitgleich auch darum, dass ihre beiden Söhne den Schulstoff büffeln. Eigentlich ein zweiter Fulltime-Job, wie ihr Tagesplan verdeutlicht. Los geht der Marathon um 6.30 Uhr, wenn sie ihre Kinder weckt, Frühstück zubereitet und sich darum kümmert, dass keiner im Schlafanzug im virtuellen Klassenzimmer erscheint. Ohne Briefing geht nichts. „Wir fragen uns, wer wann was erledigen muss und welche Konferenzen stattfinden. Außerdem überlegen wir, wann wir Pausen machen können.“

Ihr zehnjähriger Sohn, der in die fünfte Klasse des Wertinger Gymnasiums geht, verabschiedet sich pünktlich um 7.50 Uhr zu seiner Videokonferenz in das Büro, erzählt sie. Der Unterricht, den sie selbst an einer anderen Schule per Video-Schalte gibt, findet am Esstisch statt. Neben ihr arbeitet zeitgleich der siebenjährige Sohn an seinen Arbeitsblättern. Keine einfache Situation. Zwischen zwei Schlucken Tee muss sie nicht nur ihre eigenen Schüler bespaßen, sondern auch den Erstklässler, dessen Motivation im Laufe des Tages immer mehr schwindet. „Das ist nicht immer so leicht“, gibt sie zu. Besonders dann, wenn der Sohn lieber ein Hörbuch hören möchte, statt sich mit schwierigen Buchstabenkombinationen auseinanderzusetzen. Doch das geht nicht. Nicht nur, weil es das Tagesziel nicht erlaubt, sondern auch, weil die Internetverbindung bei zwei Videokonferenzen plus einem gestreamten Hörbuch schlappmacht.

Homeschooling: Viele Lehrer im Landkreis Dillingen sind motiviert

Regelmäßig die Schulcloud auf Arbeitsanweisungen prüfen, die Hausaufgaben hochladen, die Kinder vom Rangeln abhalten und gleichzeitig den eigenen Unterricht vorbereiten kann schon einmal an die Nerven gehen. „Schon nach dem ersten Schultag habe ich mir gedacht, dass wir keine Woche durchhalten“, erzählt die Mutter. Doch es muss gehen. Im Frühjahr ging es schließlich auch. Das Positive: Die Söhne hätten engagierte Lehrer, die auch zu Hause anrufen und sich kümmerten, wenn etwas nicht funktioniere, lobt sie. Gedankt werde das Schülern und Lehrern jedoch nicht. Stattdessen werde mit den Faschingsferien auch die Zeit zum Durchatmen gestrichen.

Dass der Distanzunterricht noch problematischer sein kann, zeigen die Erfahrungen von Familie Gielnik. Weil die Tochter aus gesundheitlichen Gründen schon früher in das Homeschooling hatte wechseln müssen, ist das Lernen zu Hause für sie seit vielen Monaten fester Bestandteil. Das Mädchen besucht das Wertinger Gymnasium und hat ihr letztes Schuljahr freiwillig noch einmal wiederholt. Zu groß waren ihre Wissenslücken. „Ich habe das Gefühl, dass die Schule meine Tochter daheim durchs Raster fallen lässt“, bringt Mutter Natascha Micic-Gielnik ihre Sorge auf den Punkt. Alleine daheim zu lernen war für ihre Tochter nicht immer einfach, erzählt sie. Motivationsschwierigkeiten, fehlendes Feedback, offene Fragen und der Umstand, dass sie nicht zum regulären Unterricht zugeschaltet werden konnte, sorgten für großes Unverständnis. Dass es aus Gründen des Datenschutzes nicht so einfach möglich war, den Unterricht zu streamen, kritisiert sie. „Jetzt, wo alle im Homeschooling sind, geht es ja auch.“

Schüler der Risikogruppe geraten durch Corona aufs Abstellgleis

Seit die komplette Klasse in den Distanzunterricht gewechselt ist, hat sich jedoch vieles verbessert. Trotzdem betont Micic-Gielnik: „Es hakt an vielen Stellen, und die Schule ist wieder in den Lockdown gestolpert.“ Auf Mebis, in der Schulcloud oder via Teams: Der Überblick über die Arbeitsaufträge auf den verschiedenen Kommunikationskanälen gehe schnell verloren. Inzwischen gebe es zwar Videokonferenzen – in denen hatte nach ihren Worten die Schule zu Beginn der Pandemie noch keinen Mehrwert gesehen –, doch diese fänden längst nicht in jedem Fach statt. Gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern, findet die Mutter, fehle die Betreuung durch die Lehrer. „In Chemie oder Physik fliegt meiner Tochter der Stoff um die Ohren, und ich kann ihr nicht helfen“, sagt sie. Wie es erst einmal weitergehen soll, wenn die anderen Schüler wieder in den Präsenzunterricht wechseln, weiß sie nicht. Ihre Tochter wird aus gesundheitlichen Gründen weiterhin zu Hause lernen müssen.

Nach einer Woche Distanzunterricht zieht das Wertinger Gymnasium eine positive Bilanz. Die stellvertretende Schulleiterin Barbara Meyer sagt: „Wir sind zufrieden und bessern aber an der ein oder anderen Stelle noch nach.“ Dafür gebe es seit März ein spezielles Medienteam bestehend aus Lehrkräften verschiedener Fächer, das die anderen Kollegen schule. Bei Wechselunterricht oder wenn nur ein einzelnes Kind zuhause unterrichtet werden müsse, sei der Distanzunterricht nicht ganz einfach. „Wir streamen nicht aus dem Unterricht. Das hat auch datenschutzrechtliche Gründe“, erklärt sie. Somit seien die Lehrer schon mit der Klasse vor Ort beschäftigt und könnten nicht zeitgleich Feedback an den Schüler zuhause geben, erläutert sie.

Für viele Eltern im Landkreis ist die Notbetreuung die Rettung

Beim Versuch, ihre eigene Arbeit und den Unterricht ihrer Grundschulkinder zu organisieren, ist auch Ivonne Höchstädter früh an ihre Grenzen gestoßen. Seit einer Woche schickt sie ihre beiden Söhne deshalb zur Notbetreuung. „Erst haben sie gemäkelt, aber beide sind inzwischen froh darüber“, erzählt sie. Daheim hätten oftmals nicht alle Programme funktioniert, ein direkter Ansprechpartner habe gefehlt, und auch das strukturierte Arbeiten alleine war nicht immer einfach.

In der Notbetreuung sieht das anders aus: „Die Kinder haben immer einen Lehrer vor Ort – das finde ich toll“, sagt die Mutter. Dass Eltern selbst keine Lehrer sind, hatte sie selbst sehr schnell erkannt. Ein falscher Rechenweg, eine veraltete Version der Schreibschrift: Oft hatte es in der Familie wegen dieser Dinge Streit gegeben. Auch mit ihrer eigenen Arbeit kam die alleinerziehende Mutter nicht gut voran. „Ich verdiene nur das, was ich wirklich arbeite, und musste deshalb Prioritäten setzen“, sagt sie. Mit der neuen Lösung kehrt bei der Familie nun wenigstens wieder etwas Ruhe ein.

