Hubschraubereinsatz in Wertingen gegen Einbrecher

Die Suche nach Einbrechern in Wertingen wurde in der Nacht auf Montag auch mit einem Polizeihubschrauber durchgeführt.

Die Verbrecher waren in den Tresorraum eingedrungen. Szenen wie aus einem Fernseh-Thriller.

In der Nacht auf Montag, 8. Juli, kurz nach 1 Uhr wurde die Polizei zu einem Einbruch in eine Filiale der Landbäckerei Ihle in der Augsburger Straße in Wertingen gerufen. Obwohl mehrere Polizeistreifen an den Tatort berufen wurden, gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Wie sich herausstellte, waren die Täter zunächst in das Gebäude eingedrungen, indem sie eine Türe aufhebelten, heißt es von der Polizei.

In dem Gebäude selbst machten sich die Einbrecher am Tresor zu schaffen, verließen aber offenbar fluchtartig das Anwesen, ohne Beute gemacht zu haben. Der von ihnen angerichtete Sachschaden dürfte sich im mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen.

Trotz eines Großaufgebotes in Wertingen gelingt Einbrechern die Flucht

Um die Umgebung abzusuchen – insbesondere nach einem von ihnen benutzen Fluchtfahrzeug – wurde noch in der Nacht ein Hubschrauber angefordert. Die Suche nach den Tätern auch l aus der Luft blieb bislang erfolglos. Die Polizei fand das Aufbruchswerkzeug, das sie zurückgelassen hatten.

Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet nun um Zeugenhinweise unter 09071/56-0, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, die möglicherweise schon im Vorfeld in Tatortnähe beobachtet wurden und deren Insassen sich auffällig verhalten haben. (pol)

