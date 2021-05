Hürben/Giengen

08:00 Uhr

Charlottenhöhle in Hürben: Felsen drohen sich zu lösen

Plus Und das oberhalb des Eingangs des Touristenmagneten im Giengener Ortsteil Hürben. Ein Gutachter war mit Seil am Hang unterwegs.

Von Marc Hosinner

Seit der Hang ober- und unterhalb des Eingangs zur Charlottenhöhle in Hürben von Bäumen freigeräumt wurde, treten die Felsen besonders imposant in Erscheinung. Nötig war die Beseitigung des Bewuchses, weil es in der Vergangenheit entlang des Besucherwegs immer wieder zu Stamm- oder Astbrüchen bei den im Hang wachsenden Bäumen gekommen war. Um die Sicherheit für Besucher der Höhle und Personal zu erhöhen, wurde vor gut einem Jahr der gesamte Steilhang einschließlich der dort aufragenden Felsbereiche von stammbildendem Bewuchs befreit.

Themen folgen