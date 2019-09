27.09.2019

Humorvolles Kabarett im Bleichestadel

„Dui do on de Sell“ treten in Gundelfingen auf

Ein humorvoller Kabarettabend findet am Donnerstag, 3. Oktober, im Rahmen der Landkreis-Kulturtage und der Veranstaltungsreihe „Kultur auf der Bleiche“ ab 19 Uhr im Gundelfinger Bleichestadel bei der Walkmühle statt. „Dui do on de Sell“ legen mit viel Humor und ihrer herzlich-ehrlichen Art gnadenlos die Finger in die Wunden des genial banalen Wahnsinns unserer Gesellschaft. Doch sie lassen ihr Publikum mit seinen Sorgen nicht allein. Im Programm „…und du lach’sch halt!“ gibt es allerhand Tipps und Tricks. Beispielsweise, wie man in kürzester Zeit die Traumfigur erreicht. Authentisch und witzig erklären sie laut Pressemitteilung, worauf es bei der Erziehung ankommt, was Männern Probleme bereitet und wovon Frauen im Geheimen träumen.

Auch ihre eigenen schusseligen Alltagstücken meistern Petra Binder und Doris Reichenauer ganz nach ihrem Motto: Nur wer täglich herzlich lacht, hat im Leben alles richtig gemacht. Die Veranstaltung im Bleichestadel ist am Donnerstag, 3. Oktober, um 19 Uhr, Einlass 17.30 Uhr. Karten gibt es bei Schreibwaren Gerblinger, Telefon 09073/7379 oder an der Abendkasse. Kartenreservierung im Netz: buergerverein-gundelfingen.de. (pm)

