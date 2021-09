Gundelfingen

Die kleine Miriam aus Gundelfingen hat eine seltene Erbkrankheit

Plus Die Neunjährige leidet an Hypophosphatasie. Mehrmals ging es für sie bereits ums Überleben. Aber Miriam ist eine wahre Kämpfernatur. So bestreitet sie ihren Alltag.

Von Laura Mielke

Miriam leidet seit sie auf der Welt ist an einer seltenen Erkrankung. Hypophosphatasie ist eine angeborene Störung des Knochenstoffwechsels. Die Krankheit bewirkt bei Kindern im schlimmsten Fall schon vor der Geburt starke Knochenverbiegungen und Brüche. Ohne eine Enzymersatztherapie würde sie nicht überleben. Trotzdem: Die Neunjährige aus Gundelfingen liebt das Leben. Auch wenn das, wie Mama Kerstin Trinks sagt, nicht immer leicht ist.

