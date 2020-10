vor 32 Min.

IHK Schwaben: Fast 1000 zusätzliche Ausbildungsverträge

In der Gastronomie wurden coronabedingt weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK Schwaben.

Der Lehrstellenmarkt im Landkreis Dillingen kommt erst spät in Schwung. Die IHK Schwaben spricht von einem Nachholeffekt.

Gut vier Wochen nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres zeigt sich ein deutlicher Nachholeffekt auf dem Ausbildungsmarkt, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK Schwaben. Allein im September sind bei der Industrie- und Handelskammer noch einmal zusätzlich fast 1000 Verträge für das laufende Jahr eingegangen. Damit bestätigen sich die Prognosen: „Der coronabedingte Lockdown hat den Findungsprozess im Frühjahr komplett lahmgelegt und viele Unternehmen bei der Suche nach Auszubildenden ausgebremst. Jetzt wird vieles nachgeholt. Auch weil die jungen Menschen erkennen, dass die Wirtschaft sich erholt und beste berufliche Perspektiven bietet“, sagt Gregor Ludley, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Dillingen.

Anzahl an Auszubildenden fast auf Vorjahresniveau

Die Zahl der neuen Auszubildenden ist schwabenweit auf knapp 8000 gestiegen. Das entspricht knapp 90 Prozent des Vorjahresniveaus. Im Landkreis Dillingen liegt die Zahl der Neuverträge mit 306 sogar fast auf Vorjahresniveau. 2019 waren es zum gleichen Zeitpunkt 315 Neuverträge. Im September sind noch einmal 35 neue Verträge aus dem Landkreis Dillingen bei der IHK Schwaben eingegangen. „Diese Zahlen stimmen uns zuversichtlich, dass wir bis Jahresende wieder so gut da stehen wie im vergangenen Jahr“, sagt Gregor Ludley. Insbesondere in den kaufmännischen Berufen gab es in den letzten Wochen noch einmal deutliche Zuwächse.

Ein Rückgang bei der Zahl der Neuverträge im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem im Bereich Metall und Elektro, im Transportsektor sowie im Hotel- und Gastgewerbe zu verzeichnen. Neben der Corona-Krise dürften Faktoren wie der demografische Wandel oder branchenspezifische Herausforderungen eine Rolle gespielt haben. „Auf Bewerberseite hat sich die coronabedingte Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung deutlich gezeigt“, berichtet Walter Berchtenbreiter, IHK-Vizepräsident für Dillingen. Viele Schulabgänger hätten sich angesichts der konjunkturellen Lage häufiger als in den vergangenen Jahren für eine weiterführende Schule statt für eine duale Ausbildung entschieden. „Auch hier rechnen wir aufgrund der deutlich besseren wirtschaftlichen Situation unserer Unternehmen wieder mit einer Zunahme der Bewerberzahlen“, sagt Berchtenbreiter.

Drei Ausbildungsplätze pro Bewerber in Schwaben

Nach wie vor gibt es einen großen Überhang offener Stellen. Jedem Bewerber standen in Bayerisch-Schwaben rein rechnerisch drei Ausbildungsplätze gegenüber. „Die Chancen für junge Menschen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, stehen auch in diesem Jahr sehr gut“, betont Vizepräsident Berchtenbreiter. Mit zahlreichen Maßnahmen will die IHK Schwaben in den kommenden Monaten dazu beitragen, den Ausbildungsmarkt weiter zu stabilisieren. Die IHK Schwaben legt besonderes Augenmerk auf eine gezielte Nachvermittlung, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Dabei kümmern sich Experten in individuellen Beratungen um Unternehmen, die weiter einen Auszubildenden suchen, oder um Schulabgänger, die noch in diesem Jahr mit einer Ausbildung starten möchten. Dazu steht man in engem Kontakt mit weiterführenden Schulen.

IHK Schwaben arbeitet an digitaler Lösung

Flankiert werden diese Bemühungen durch Projekte wie die Schulpartnerschaften oder die Ausbildungsscouts. Sobald es die Corona-Maßnahmen erlauben, werden die Scouts wieder an Schulen zu finden sein. Auch eine digitale Lösung wurde inzwischen entwickelt. Ein neu aufgelegtes Projekt soll Studienabbrecher und -zweifler ansprechen und über die duale Ausbildung als Alternative zur Uni oder Hochschule informieren. Die Kampagne „Elternstolz“, die im Herbst startet, richtet sich vor allem an Eltern, die man für das Thema Berufswahl sensibilisieren will. Zuletzt hatte die IHK Schwaben einem drohenden Einbruch auf dem Ausbildungsmarkt gegengesteuert: mit digitalen Formaten für das Azubi-Recruiting wie einem virtuellen Speed-Dating, einer weiter ausgebauten Online-Jobbörse oder gezielten und individuellen Nachvermittlungsaktionen. (pm)

Junge Menschen, die an einer Ausbildung interessiert sind, sowie Unternehmen, die ausbilden möchten, könnten sich an die Hotline der IHK Schwaben unter Telefon 0821/3162-100 wenden.

