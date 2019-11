„Ich spürte, dass da etwas Großes passiert“

Plus Vor drei Jahrzehnten bewegte der Fall der Berliner Mauer die ganze Welt. Wie drei ehemalige Ostdeutsche, die im Landkreis Dillingen heimisch geworden sind, den historischen Moment in Erinnerung behalten.

Landkreis Sie steht erst im zarten Alter von zehn Jahren, als Sandra Fehse daheim in Halle an der Saale Weltgeschichte vor dem Fernseher erfährt. Zusammen mit der Familie wird am Abend des 9. November 1989 die denkwürdige Pressekonferenz des SED-Politbüromitglieds Günter Schabowski geguckt, bei der dieser DDR-Staatsmann die sofortige Ausreisemöglichkeit bekannt gibt. Danach stürmen tausende Menschen die geöffneten Grenzübergänge der jahrzehntelang geteilten Millionenstadt Berlin. „Ich konnte aufgrund meines Alters das Ganze noch nicht hundertprozentig einordnen, aber ich spürte, dass da soeben etwas Großes passiert sein musste“, erinnert sich die in Wertingen arbeitende Friseurin noch heute an die Momente von damals.

Quedlinburg den Rücken gekehrt

Präzise Angaben nach so langer Zeit kann auch Eckhard Heine aus Höchstädt von sich geben, der – nach einer politisch bedingten Reise-Odyssee über Tschechien – drei Tage zuvor in Dillingen angekommen war und dann von dort aus das Geschehen am TV beobachtete. Zuvor hatte der Mann mit Jahrgang 1953 seinem Heimatort Quedlinburg in Sachsen-Anhalt den Rücken gekehrt. Und Annett Jung, die heutige Stadträtin und Kreisbäuerin aus Sonderheim, fieberte noch vorm Fernseher in einem Dorf beim ostthüringischen Gera gemeinsam mit ihren Landsleuten in Berlin mit für einen guten Ausgang der Entwicklungen in den November-Tagen des Jahres 1989.

Was – wie man jetzt weiß – keine Selbstverständlichkeit bedeutete. Drei Jahrzehnte danach wird heute an die folgenreiche Epoche gedacht, für die zwar die Bezeichnung „Mauerfall“ steht, aber keineswegs den umgehenden Abbruch des 160 Kilometer langen und fast vier Meter hohen „antifaschistischen Schutzwalles“ nach sich zog, wie ihn die DDR-Machthaber in perfider Weise bezeichnet hatten. Allerdings steht sie für den Anfang vom Ende einer Diktatur, die jeder der genannten drei Wahl-Schwaben auf seine Weise hinter sich brachte. Für überschwängliches Feiern sehen sie keinen Grund. Allerdings eint sie die Tatsache, an dieses bedeutende Ereignis von schwäbischem Boden aus denken zu dürfen.

Ins "mir herzlich wenige bekannte Wertingen" gekommen

So etwa die Hallenserin Sandra Fehse, die 1993 mit ihren Eltern „von drüben“ nach Bayern kam, sich in dem „mir herzlich wenig bekannten Wertingen“ bewarb und in der Zusamstadt schließlich ihren Traumjob fand. Der ausgebildete Maler Eckhard Heine, auf Umwegen schließlich an der Donau angekommen, konnte seinerzeit sein Glück kaum fassen: „Ich hätte nie gedacht, dass es nach unserer abenteuerlichen Fahrt zu viert im Trabi so schnell geht. Schon nach wenigen Tagen hatte ich Arbeit und Wohnung.“ Schließlich heiratete die vier Jahre später in den Westen übergewechselte Bilanzbuchhalterin Annett Jung einen Landwirt und widmete sich danach – mit großer Erfahrung durch den elterlichen Betrieb im Vogtland – ganz und gar dem mühsamen Bauernleben.

Dass die politisch stark engagierte 49-Jährige viel mehr als nur von Ackerbau und Viehzucht versteht, darauf deutet etwa ihr viel beachteter und von einem Staatsminister besonders gelobter Festbeitrag am „Tag der Deutschen Einheit“ im Schloss zu Höchstädt hin. Dort nahm die eloquente Sprecherin und Kämpferin für Frauen in der Landwirtschaft die Gäste auf eine Reise in den Alltag von Menschen mit, die sich in dem System eines Arbeiter- und Bauernstaates eingerichtet hatten. „Mit großen Antennen hat man das Leben in der freien Welt verfolgt“, betonte die Thüringerin, die sich im Rückblick zwar als „Kind der DDR“ sieht, aber froh ist, „dass es diesen Staat nicht mehr gibt“.

Er bedauert das Unrecht, das viele Mitbürger erlitten haben

Das von vielen Mitbürgern erlittene Unrecht bedauert ebenso der Neu-Höchstädter Eckhard Heine, der sich zugegebenermaßen gerne an seine „schöne Jugendzeit“ in Quedlinburg erinnern mag. Allerdings: „Man musste im Alltag scharf aufpassen, nichts Falsches zu sagen.“ Auch sei man zu einem „IM“-Job für die Staatssicherheit schneller gekommen als zu einem feinen Anzug. Dennoch weisen Fehse und Jung zum Beispiel auf gute Familienversorgung und hervorragende Schulbildung dort hin.

Auch wenn die vielen Schattenseiten des DDR-Alltags dadurch nicht verschwanden, möchte der ehemalige Ostdeutsche Heine einen positiven Aspekt hervorheben: „Das Leben voller Entbehrungen schweißt die Gemeinschaft zusammen: Hier an der Donau sitzen zehn Leute an zehn Tischen, im Osten saßen zehn an einem“, will der zugereiste Mann auf die Mentalitätsunterschiede hindeuten. Der heute 66-Jährige litt anfangs sogar sehr unter dem „überwältigenden Überangebot in allen West-Läden“.

Alle drei wünschen sich eine Überwindung der immer noch in den Köpfen von West- und Ostdeutschen festsitzenden Barrieren. Kreisbäuerin Jung will dieses Feld ganz neu bestellen: „Wir sollten alle nicht mehr von ‚dem‘ Osten reden, sondern – auf Regionen bezogen – nur noch von Sachsen, Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern.“

