Dillingen

11:40 Uhr

Deshalb wurde das Auto-Tuner-Treffen in Dillingen aufgelöst

Auch in Dillingen und Umgebung gibt es Fans von getunten Autos. Am Samstagabend haben sich mehr als 300 getroffen.

Plus Mehr als 300 Leute haben sich mit ihren aufgemotzten Autos in Dillingen getroffen. Bis die Polizei kam und alle nach Hause schickte. Was einen 18-Jährigen nun erwartet.

Von Simone Bronnhuber

Das ist ganz schön aus dem Ruder gelaufen: Am Samstagabend mussten zwei Streifen der Polizeiinspektion Dillingen ein Auto-Tuning-Treffen auflösen. Mehr als 300 Frauen und Männer hatten sich auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen