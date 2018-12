03:54 Uhr

Im Advent ankommen

Schüler des Dillinger Sailer-Gymnasiums stimmen auf Weihnachten ein. Und Überraschungen gibt‘s auch.

Die Studienkirche war gut gefüllt, als das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium Dillingen dort sein diesjähriges Weihnachtskonzert gab. Etliche Besucher waren direkt von der Arbeit, den Weihnachtsvorbereitungen oder den Hausaufgaben gekommen. Bei einer guten Stunde vorweihnachtlicher Musik fanden sie Zeit innezuhalten und im Advent anzukommen. Dafür hatten die Vokal- und Instrumentalensembles der Schule mit ihren Musiklehrern Ulrich Liebisch und Felix Mack ein abwechslungsreiches Programm einstudiert.

Ein sicheres, gut eingespieltes Team

Anfang und Schluss des Konzerts gestaltete die Wood&Brass Band mit dem Stück „A Canadian Brass Christmas“, das im Laufe des stimmungsvollen Melodienreigens die ganze Bandbreite des Ensembleklangs von pompösen Blech- bis zu heiter-leichten Holzbläserpassagen zur Geltung brachte, und dem beschwingt vorgetragenen „Jingle Bells Rock“. Ebenso als sicheres, gut aufeinander eingespieltes Team präsentierte sich das Streichorchester, das mit leiseren, barocken Tönen für festliche Adventsstimmung sorgte. Zwei Sätze aus Händels „Feuerwerksmusik“ meisterte das Ensemble ebenso souverän und ausgefeilt wie das besinnliche Largo aus Manfredinis Pastoralkonzert, dessen Charakter die jungen Musiker, allen voran die Solisten Jonathan Kraus, Valentin Sandtner und Verena Brenner, eindrucksvoll herausarbeiteten. Bachs Präludium und Fuge in C-Dur (BWV 545), mit erstaunlicher musikalischer und technischer Reife von Maximilian Simper an der Orgel vorgetragen, füllte die Studienkirche mit feierlich-barockem Glanz.

Die Schüler sind ganz in ihrem Element

Natürlich gehören zu einem Konzert in der Adventszeit auch weihnachtliche Lieder. Beim Singen war nicht nur die Klasse 5b etwa mit „Es kommt ein Schiff geladen“ ganz in ihrem Element. Auch der Unterstufenchor verdiente sich Lob mit zwei Kanons und „In dulci jubilo“, das bereits seit über 600 Jahren von der Freude über Jesu Geburt kündet. Das ebenfalls traditionelle, aber deutlich jüngere „Adeste fideles“ interpretierte der Lehrer-Eltern-Chor mit klanglicher Brillanz. Modernere Töne schlug der Schulchor an. Während die jungen Sänger bei „Caravan of Love“ für ihren stimmkräftigen Solisten Tobias Sing als unaufdringlicher Background-Chor rhythmische Akzente setzten, beeindruckten sie in „As Long As There’s Christmas“ mit stimmlicher und harmonischer Ausgewogenheit. Die weihnachtliche Tradition gemeinsamen Musizierens wurde vom Unterstufen- sowie vom Lehrer-Eltern-Chor im Lied „In The Giving“ ebenso gepflegt wie von allen Ausführenden samt Publikum, als sie zusammen „I Saw Three Ships“ und „Oh du fröhliche“ sangen.

Ins Gespräch kommen konnte man vor und nach der Veranstaltung auf dem Ulrichsplatz, wo Elternbeirat und SMV für das leibliche Wohl und süße Überraschungen gesorgt hatten. (dz)

