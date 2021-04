18:00 Uhr

Im Angesicht des Todes zitterte auch Jesus

Plus Ebenso wie er fürchten sich viele Menschen vor dem Sterben. Wie wir damit umgehen können. Im Gespräch mit Menschen aus dem Landkreis Dillingen.

Von Birgit Alexandra Hassan

Alle Muskeln spannen sich an, das Herz rast, der Mensch schwitzt, zittert, atmet schneller, spürt einen Druck auf der Brust. Die Buttenwiesener Psychotherapeutin Elvira Braun zählt typische Reaktionen der Angst auf. „Urzeitliche Symptome“, wie sie sagt. So reagierte auch Jesu Körper, als er angesichts seines bevorstehenden Todes im Garten Gethsemane am ganzen Körper zitterte. „Während er betet, schwitzt er Blut und Wasser“, erinnert Diakon Jürgen Zapf. Lautstark klagt Jesus: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Damit kommt er laut dem Seelsorger in eine neue Tiefe. Besagte Klarheit nimmt Sonja Unger vom Caritas-Hospizdienst im Landkreis Dillingen oft bei Menschen am Ende ihres Lebens wahr.

