Im Bayernlab in Dillingen in die digitale Welt abtauchen

Einfach mal eine Drohne ausprobieren oder eine VR-Brille, so etwas können Besucher im Dillinger Bayernlab. Am Freitag ist zum Digitaltag noch etwas geboten, dass durch Dillingen führt. Real.

Direkt am Dillinger Bahnhof gibt es die ganze Vielfalt digitaler Technik. Man kann dort im sogenannten BayernLab ein kleines Rennen mit verrückten Autos von Lego Mindstorms gestalten, die man zuvor selbst programmiert hat. Um kleine Pylone herum, die aus dem 3D-Drucker daneben stammen. Wer will, kann mit einer VR (virtual reality)-Brille schon mal das nächste Urlaubsziel erkunden – oder tatsächlich eine Entdeckungstour durch Dillingen machen: Per Smartphone und QR-Codes wird man vom Dillinger Bahnhof weg durch die Stadt geführt. Das macht auch Familien Spaß.

Die Tour ist ab kommenden Freitag, 18. Juni, dem bundesweiten Digitaltag, in Dillingen und in Eichstätt möglich. Startpunkt in Dillingen ist am BayernLab, im neuen Ärztehaus. Der Eingang ist gegenüber des Taxistands. Ein kleines Gewinnspiel winkt den Teilnehmern auch. Einen Impulsvortrag über Digitalisierung und Nachhaltigkeit gibt es auch.

Was Besucher kostenlos im BayernLab ausprobieren kann

Doch drinnen, im BayernLab, ist noch viel mehr zu entdecken. Denn jetzt, wo die Corona-Regeln mehr und mehr gelockert werden, können dort wieder Besucher empfangen werden. Und sich nicht nur informieren, sondern vor allem ganz viel ausprobieren.

Die Sandkiste im Vordergrund kann nicht nur Höhenlinien anzeigen. Schauen Sie sich unser Video im Internet an. Sie werden staunen. Im Bild von links Olivia May, Markus Meyr und Eva Mayinger vom BayernLab in Dillingen. Dort kann man sich auch über 3D-Drucker, Lego Mindstorms, Roboter, Drohnen… informieren und vor allem ganz viel ausprobieren. Foto: Homann

Die Bandbreite der Digitalisierung ist riesig. „Wir wollen den Menschen die Angst davor nehmen und zeigen, wie sinnvoll bestimmte Anwendungen sein können“, sagt Leiterin Eva Mayinger. Die Pandemie hatte das BayernLab wie viele ausgebremst. Doch jetzt wollen Mayinger und ihre Kollegen Olivia May und Markus Meyr möglichst viele Menschen für die digitale Welt begeistern. Sei es mit einem pfiffigen Legespiel für Kinder und Schülerinnen und Schüler per App und IPad. Über den Bayernatlas können Besucherinnen und Besucher Karten von Dillingen heute und von 1860 anschauen.

Wie schnell ist Ihr Passwort geknackt?

Und wissen Sie eigentlich, wie schnell ein herkömmlicher Computer ein Passwort wie 1234 knacken kann? Schlagartig. Selbst ein achtstelliges Passwort ist binnen weniger Stunden geknackt. Digitalisierung, auch das lernen Besucher im BayernLab, kann nicht nur Spaß machen.

Es geht zudem um den sicheren Umgang mit den Möglichkeiten. Sinnvolle Unterstützung im Alltag kann zum Beispiel in naher Zukunft der Roboter namens Temi sein. Er kann erkennen, wenn jemand hilflos auf dem Boden liegt und dann den Notruf verständigen. Oder an die Einnahme von Medikamenten erinnern. Der kleine Roboter Nao dient dagegen bislang mehr der Unterhaltung.

Ein ganzer Raum, mitten in Dillingen, voller digitaler Überraschungen

Einfach nur staunen und genießen geht ebenfalls. Etwa vor dem 86-Zoll-Monitor, der als Computerbildschirm fungiert. Doch vor allem mit einer gestochen scharfen Auflösung von Videos beeindruckt. Der ganze Raum ist voller Überraschungen. Natürlich liegt im BayernLab auch eine Drohne, die man bedenkenlos im Raum fliegen lassen kann. Wenn sie fällt, geht sie zwar kaputt – aber man kann sie immer wieder richten.

Das BayernLab in Dillingen zeigt verschiedenste Facetten der Digitalisierung. Für jedes Alter ist etwas dabei. Darunter auch eine Sandkiste. Wenn man darin einen Berg auftürmt, passiert etwas Spannendes. Video: Cordula Homann

Und dann steht da noch eine Sandkiste. Was sofort zum Buddeln und Schichten einlädt, hat einen wissenschaftlichen Aspekt: Über einen Beamer können Höhenlinien oder Überschwemmungsgebiete aufgezeigt werden. Außerdem kann man einen Vulkan simulieren. Wie der ausbricht, sehen Sie im Video.

Kontakt: BayernLab Dillingen, Telefon 09071/7979100.