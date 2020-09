vor 40 Min.

Im Dillinger Fundbüro warten richtige Raritäten

Plus Julia Heinrich, Angelika Holzner, Katharina Mayerle und Melanie Schuster bewahren alles auf, was Bürger gefunden und im Rathaus abgeben. Wer vermisst sein Akkordeon?

Von Simone Bronnhuber

Geldbeutel oder Schlüsselbund – ruckzuck verliert man solche Gegenstände. Aber auch das Handy bleibt vielleicht mal versehentlich am Badesee liegen und ein Geldschein flattert hin und wieder auch mal vor dem Supermarkt auf den Boden. Und dann? Dann beginnt die verzweifelte Suche, die immer mit der Frage beginnt: Wo war ich zuletzt? Nach erfolgloser Suche gibt es noch eine Möglichkeit: Fundbüros. Völlig unterschätzt, aber in den Rathäusern und Verwaltungsgemeinschaften fester Bestandteil. In loser Reihenfolge spitzeln wir in den nächsten Wochen in die Fundbüros im Landkreis Dillingen und schauen, was dort auf seine Besitzer wartet. Dies ist der letzte Teil unserer Serie.

Vier Frauen, eine Aufgabe

Julia Heinrich, Angelika Holzner, Katharina Mayerle und Melanie Schuster arbeiten alle vier im Dillinger Bürgerbüro – und sind damit alle Vier auch für das Fundbüro zuständig. Aktuell bewahren sie mehr als hundert Gegenstände, die Bürger gefunden haben auf. Ob Schlüssel oder Fahrrad: Bislang haben sich die Besitzer noch nicht gemeldet. Wir haben den Frauen der Fundstelle Fragen gestellt, die sie wie folgt beantworten.

Wie und wo werden im Dillinger Fundbüro die Gegenstände aufbewahrt?

Wir haben einen Kellerraum für die Fahrräder und einen Schrank im Bürgerbüro. Hier wird alles gelagert. Alle Fundsachen werden zudem fotografiert und in dem Programm „Fundinfo“ erfasst. Dieses ist auch über die Internetseite der Stadt Dillingen abrufbar – hier kann man seine verlorenen Gegenstände bequem von daheim aus suchen. Folgende Kategorien gibt es: Ausweis, Beutel/Tüte, Brille, Fahrrad, Gehhilfe, Geld, Geldbeutel, Handy/Zubehör, Kette, Kleidung, Koffer, Ring, Rucksack, Scheckkarten Schlüssel, Spielzeug, Uhr, Tasche, Sonstiges.

Auch bei der Polizei Dillingen abgeben

Was genau ist eigentlich eine Fundsache?

Laut rechtlicher Definition ist eine Fundsache ein körperlicher, verlorener Gegenstand, welcher von einer Person entdeckt und in Besitz genommen wurde.

Wann muss eine gefundene Sachen überhaupt abgeben?

Der Finder hat die Pflicht, bei einem Wert ab zehn Euro die Fundsache an eine öffentliche Behörde weiterzuleiten. Dazu zählen beispielsweise Fundbüro oder auch die Polizei.

Wann sind Fundsachen auch Fälle für die Polizei?

Schreckschusspistolen, Waffen, Munition und Personaldokumente.

Schlüssel und Handys

Gibt es typische Fundsachen, die im Dillinger Rathaus immer wieder landen?

Schlüssel und Handys.

Gibt es Besonderheiten oder gar wertvolle Raritäten, die im Fundbüro landen?

Momentan gibt es beispielsweise ein weihnachtlich verkleidetes Stofftier. Dieses wurde im Februar abgegeben. Die Mitarbeiterinnen haben ihn liebevoll „Lumpi“ getauft. Wäre seine eingebaute Batterie nicht leer, könnte er wohl sogar singen und tanzen. Auch eine kleine Drohne wurde auf dem Boden gefunden und wartet seitdem auf Abholung. Ein großer Reisekoffer und Blutdruck-Messgerät wurden auch schon abgegeben. Beide Gegenstände wurden von ihrem Eigentümer abgeholt. Eine echte Rarität wartet seit längere Zeit im Dillinger Fundbüro auf eine Abholung: ein Akkordeon. Auch Noten liegen im Koffer bei. Das Instrument ist bereits einige Jahrzehnte alt – befindet sich rein optisch aber in einem prima Zustand. Gespielt wird das Akkordeon von den Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros zwar nicht; trotzdem ist ihnen das Fundstück allen ans Herz gewachsen.

Gibt es eine Art „Untergrenze“?

Alles unter einem Wert von zehn Euro muss nicht zwingend abgegeben werden. Lebensmittel und verderbliche Waren können im Fundbüro nicht angenommen werden.

30 Prozent der Fundsachen werden wieder geholt

Wie hoch ist die „Erfolgsquote“, Besitzer ausfindig zu machen?

Bei Schlüsseln muss ein Ersatzschlüssel vorgelegt werden. Bei Handys die PIN-Nummer oder der Kaufvertrag. Eine genaue Beschreibung der Fundsache, beispielsweise bei Geldbeuteln, – was ist drinnen, wie sieht er aus … 30 Prozent der Fundsachen aus 2020 haben bisher ihren Weg zurück zu ihrem Besitzer gefunden.

Wenn etwas nicht mehr abgeholt wird, gehört es dann dem Finder? Und wenn der es nicht will?

Wenn der Finder einen Rückgabeanspruch geltend macht, wird dieser nach einer Frist von sechs Monaten angeschrieben. Will er die Fundsache nicht mehr haben oder hat von vornherein verzichtet, werden die Sachen gespendet. Manche Fundgegenstände werden bei uns auch versteigert. (mit pm)

