Im Landkreis Dillingen hat es mehrfach gekracht

Unfälle in Bissingen, Schwenningen, Dillingen, Holzheim gehen glücklicherweise glimpflich aus.

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht vom Mittwoch vier Verkehrsunfälle. Personen wurden nicht verletzt, aber es entstanden jeweils hohe Sachschäden. Am Dienstag gegen 7.10 Uhr wollte der Fahrer eines BMW auf der Staatsstraße 2212 bei Thalheim ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Gespann überholen.

Er übersieht einen Landwirt

Dabei übersah er, dass der Landwirt bereits zum Linksabbiegen angesetzt hatte, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 9500 Euro. Gegen 12 Uhr kam es an der Kreuzung Untere Hauptstraße/Wittislinger Straße in Dillingen zu einem Unfall, nachdem ein 84-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer Renault-Fahrerin übersah und mit dieser zusammenstieß. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Eine Fahranfängerin kommt von Straße ab

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 17.30 Uhr auf der B16 bei Schwenningen. Eine 18-jährige Fahranfängerin war aus Unachtsamkeit auf einen vor ihr fahrenden VW aufgefahren. Der Pkw der 18-Jährigen wurde durch den Aufprall derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro, teilt die Polizei mit. Durch die hinzugerufene örtliche Feuerwehr mussten ausgetretene Betriebsstoffe gebunden werden.

Rund 13.000 Euro Sachschaden

Gegen 21 Uhr wollte ein 69-jähriger Audi-Fahrer aus der Bäckergasse in die Mühlstraße in Holzheim einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 13000 Euro. (pol)

