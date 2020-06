07:30 Uhr

Im Lauinger Martinsmünster gibt's am Sonntag ein Konzert

Andreas Käßmeyer spielt am Sonntag in Lauingen. Zu hören gibt es Bach, Rogg und mehr.

Eine geistliche Andacht mit konzertanter Orgelmusik findet am Sonntag, 21. Juni, um 17 Uhr im Martinsmünster in Lauingen statt. Andreas Käßmeyer interpretiert an der Albertus-Magnus-Orgel ein breit gefächertes Programm. Es ist darauf ausgerichtet, die Möglichkeiten der nach einer Generalsanierung und klanglich-technischen Erweiterung im Jahr 2018 wieder eingeweihten Münsterhauptorgel in ihrer ganzen Bandbreite darzustellen.

Mehrere kunstvolle Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach und dem schweizerischen Zeitgenossen Lionel Rogg umrahmen Gemeindelieder. Außerdem erklingen Werke zweier Titularorganisten aus dem Paris der Zeit der französischen Orgelromantik: Zunächst von César Franck, später folgt eine Symphonie von Charles-Marie Widor.

Der Lauinger Andreas Käßmeyer ist seit seinem 14. Lebensjahr als Organist tätig. Er legte 1985 die Prüfung für nebenamtliche Organisten ab und hat sich danach unter anderem anhand von zahlreichen Seminarbesuchen bei Orgelprofessoren in ganz Deutschland und Frankreich weiterentwickelt. Es besteht unverändert Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei. (pm)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen