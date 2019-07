19.07.2019

Im Nebelbachpark geht es rund

Auf dem Gelände in Blindheim stehen am Wochenende viele Attraktionen an

In Blindheim findet am Wochenende das 1. Nebelbachparkfest statt. Nach dem riesigen Besucherandrang bei der Einweihung des Nebelbachparks vor zwei Jahren lädt das weitläufige Gelände wieder zum Feiern ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehrere Blindheimer Vereine und die Gemeinde haben sich zusammengetan und werden am Samstag und Sonntag über den ganzen Park verteilt verschiedene Attraktionen präsentieren. Beginn ist am Samstag, 20. Juli, ab 18 Uhr. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Nachmittags serviert der Frauenbund Kaffee und Kuchen. Um etwa 14 Uhr fällt der Startschuss zum Blindheimer Entenrennen. Alle Blindheimer und Gremheimer Kindergartenkinder haben bereits eine Rennente und können diese vor dem Start anmalen. So finden sie im Getümmel ihre Ente besser. Um 15 Uhr ist Siegerehrung. Bei Getränke Ritter und Bäckerei Häußler können noch Enten erworben werden. Neben einem kleinen Kinderprogramm am Sonntagnachmittag stehen für die Kinder an beiden Tagen ein Wasser- und ein Sandspielplatz zur Verfügung. Am Bouleplatz hält das Partnerschaftskomitee französische Leckereien bereit, bei der Kopfweide kann man unter fachmännischer Anleitung Weidenkunststücke basteln. Während des Essens wird der Donauklang die Besucher unterhalten. (pm)

