04.11.2019

Im Theater Hausen spukt es

Premiere ist am 9. November

Es ist wieder so weit. Die Theatersaison in Hausen beginnt am Samstag, 9. November, 20 Uhr, mit der Premierenvorstellung eines „Ländlichen Schwanks“ in drei Akten von Ralph Wallner.

„Bodschamperlspuk“ lautete heuer der Titel des Stücks, für das die Theatergruppe Hausen mit Hochdruck geprobt hat. Bodschamperl ist der bayerische Ausdruck für den Nachttopf und kommt aus dem Französischen – dort heißt es „pot de chambre“, und daraus ist irgendwann das für bayrische Zungen einfacher auszusprechende und recht salopp klingende „Bodschamperl“ geworden. Samstag, 9. November, 14 Uhr, für Kinder, Senioren und Menschen mit Handicap. Samstag, 9., Freitag, 15., Samstag, 16., Freitag, 22., Samstag, 23., Freitag, 29. und Samstag, 30. November, jeweils um 20 Uhr, ebenso am Samstag, 7. Dezember. An den beiden Sonntag 24. November und 1. Dezember jeweils um 18 Uhr. (HOW)

