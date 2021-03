12:00 Uhr

Im Zöschlingsweiler Fabrikfeld soll gebaut werden

Plus Ein Investor hat dort viel vor. Doch es müssen noch einige Dinge geklärt werden.

Von Brigitte Bunk

Für das nördliche Ortsgebiet von Zöschlingsweiler wird ein neuer Bebauungsplan aufgestellt. Bereits im Jahr 2003 war der Bebauungsplan Fabrikfeld in Kraft getreten. Vorgesehen waren Einfamilienhäuser mit der entsprechenden Erschließung, das Vorhaben wurde jedoch vom damaligen Investor nicht umgesetzt. Bürgermeister Reicherzer erklärte in der Ratssitzung am Dienstag: „Nach Einschätzung des Rechtsanwalts der Gemeinde ist der alte Bebauungsplan nichtig, da der damit verbundene städtebauliche Vertrag schwere Rechtsmängel aufweist.“ Diese Nichtigkeit könne jedoch nur durch ein Gericht festgestellt werden, somit sei die Aufhebung durch den Gemeinderat die einfachere Variante. Nun soll sich der Geltungsbereich ändern und zusätzlich zu den Einfamilienhäusern sind zwei oder drei Mehrfamilienhäuser angedacht. Jürgen Menzel regte an, im Bebauungsplan bereits einen bestimmten KfW-Standard für die Wohnhäuser festzulegen. Er meinte: „Das ist ein Riesenpotenzial, angesichts der Klimathematik etwas für die Umwelt zu tun.“

Für das Baugebiet in Zöschlingsweiler muss noch einiges geklärt werden

Dominik Loibl fragte, ob die Gemeinde überhaupt etwas vorschreiben könne, wenn der Investor den Bebauungsplan in Auftrag gebe. Geschäftsleiter Steinwinter merkte an, dass abgeklärt werden müsse, wo die Grenzen seien, was die Gemeinde vorschreiben könne. Bürgermeister Reicherzer stellte allerdings klar, dass die Gemeinde die Planungshoheit habe und in gewissen Grenzen steuern könne. Reicherzer: „Der Investor hat keine Möglichkeit, etwas gegen unseren Willen reinzubringen.“ Mit einer Gegenstimme wurde der Aufhebungs- und der Aufstellungsbeschluss gefasst. Da noch einiges geklärt werden müsse, unter anderem gebe es ein Grundstück mit einem anderen Eigentümer im Bebauungsplanbereich, werde nun erst das Verfahren für die Aufhebung begonnen. Der Vorentwurf des neuen Bebauungsplans wird in einer der nächsten Sitzungen besprochen.

