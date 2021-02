vor 38 Min.

Im neuen Dillinger IT-Labor können Bürger in die digitale Welt eintauchen

Das BayernLab in unmittelbarer Nähe des Dillinger Bahnhofs ist seit Montag eröffnet, bleibt aber wegen Corona für Besucher noch geschlossen. Unser Foto zeigt das Team des IT-Labors: (von links) Eva Mayinger (Leiterin), Olivia May und Markus Meyr.

Plus Das zehnte BayernLab im Freistaat hat am Montag in der Nähe des Dillinger Bahnhofs eröffnet - wegen Corona nur online. In dem IT-Labor warten viele kostenlose Angebote auf die Bürger.

Von Berthold Veh

Der Termin hätte in normalen Zeiten bestimmt viel Prominenz angelockt. Denn im Finkbeiner-Neubau in unmittelbarer Nähe des Dillinger Bahnhofs hat am Montag das sogenannte BayernLab eröffnet. Wegen der Corona-Pandemie fand das Ereignis aber nur online statt. Aber dies passt ja im Grunde zum Thema.

Hier werden die Trends der Digitalisierung gezeigt

Denn dieses IT-Labor, das dem Vermessungsamt mit Leiter Thomas Wagner zugeordnet ist, soll den Menschen die Trends der zunehmenden Digitalisierung aufzeigen. Den Startschuss gab Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. „Unsere BayernLabs sind Schaufenster für digitale Innovation“, sagte der CSU-Politiker. Die letzten Monate hätten nochmals unterstrichen, dass Digitalisierung in der Privat- und Arbeitswelt ein Schlüssel- und Zukunftsthema sei. „Die BayernLabs präsentieren modernste Themen nicht als graue Theorie, sondern als erlebbare, bunte Praxis“, betonte Füracker.

Wegen Corona ist das Dillinger BayernLab, das zehnte im Freistaat, für Besucher noch geschlossen. Die Einrichtung stellt sich aber in den nächsten Wochen mit Videobeiträgen im Rahmen einer Online-Reihe detailliert vor. So kann das Digital -Labor virtuell schon jetzt besucht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz freute sich über die Eröffnung: „Das BayernLab ist die perfekte Ergänzung zum bestehenden, starken Angebot in unserer Bildungsstadt Dillingen. Und der Zeitpunkt der Eröffnung könnte nicht passender sein: Denn in der Corona-Gegenwart stellen sich derzeit viele neue Fragen zur Digitalisierung – diese moderne Einrichtung unseres Freistaats gibt hierauf Antworten.“

Füracker: Eine Brücke in die schnelllebige und komplexe IT-Welt

Minister Füracker zeigte sich vom Nutzen überzeugt. „Mit unseren zukünftig 13 IT-Laboren in ganz Bayern bauen wir eine Brücke in die schnelllebige und komplexe IT-Welt. Sie sind für Kommunen, Landratsämter, Schulen, Verbände und Vereine sowie für die Wirtschaft der Regionen ein bedeutender Netzwerk-Partner rund um digitale Themen. Die BayernLabs bieten modernste Technik zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren“, teilte der Minister mit.

Auf einer Gesamtfläche von rund 330 Quadratmetern können im BayernLab Dillingen künftig kostenlos neueste Trends und Anwendungen im Echtbetrieb ausprobiert werden. So können an einem Multikoptersimulator realistische Flugerfahrungen erlebt, Anwendungen für innovative Arbeitsabläufe kennengelernt oder 3D-Drucker getestet werden. Präsentiert wird auch ein interaktiver 86-Zoll-Touch-Monitor mit Whiteboard-Funktion, der für die moderne Bürokommunikation und die Teamarbeit an unterschiedlichen Orten geeignet ist – eine Lösung auch für professionelle Videokonferenzen. Daneben werden Themen wie Datenschutz und Datensicherheit im Internet anschaulich dargestellt sowie moderne Verwaltungsservices wie das BayernPortal präsentiert. Vorträge und Workshops rund um die Themen Technik und Digitalisierung runden das Angebot ab. Auch ein barrierefreier Gästearbeitsplatz sowie kostenfreies Internet in der Bayern-WLAN-Lounge stehen laut Pressemitteilung zur Verfügung.

Es gibt auch kostenlose Handykurse - nicht nur für Anfänger

Das BayernLab bietet, wie die Dillinger Leiterin Eva Mayinger erläutert, aktuell ein vielfältiges Onlineangebot wie Online-Seminare oder Erklärvideos an. So können sich auch jetzt alle Interessierten über Themen rund um die Digitalisierung informieren, bis man die Labs wieder persönlich vor Ort besuchen kann. „Wir wollen den Menschen zeigen, was man heute digital alles machen kann“, sagt Mayinger auf Anfrage. Das neue BayernLab Dillingen nehme bereits jetzt Anfragen für Workshops für Schüler und alle anderen Interessierten entgegen. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule werden beispielsweise Handykurse angeboten, die für Anfänger ebenso wie für Fortgeschrittene vorgesehen sind. Zu den Themen zählen laut Mayinger etwa in Zeiten der zunehmenden Videokonferenzen die richtige Präsentation vor der Kamera.

VR-Brille, Mini-Roboter, Drohne, bisher kann man das Inventar des BayernLab nur in Videos anschauen. Es wird, so Mayinger, aber Kennenlerntage vor Ort geben, sobald der persönliche Besuch wieder möglich ist. (bv, pm)

Ein Video mit der Rede des Ministers Albert Füracker gibt es hier:

Albert Füracker eröffnet das Dillinger BayernLab

