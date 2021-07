Dillinger Hausarzt: „AstraZeneca kriege ich nicht mehr los“

Plus Der Dillinger Mediziner findet Strafen für Impfschwänzer dennoch nicht den richtigen Weg. Auch Landrat Leo Schrell nicht. Wobei er ausdrücklich die Bürger auffordert, sich impfen zu lassen.

Erst gab es zu wenig, jetzt gibt es genug Impfstoff im Landkreis Dillingen. Aber: Die Impfbereitschaft sinkt. Das bestätigte auch Landrat Leo Schrell in einer Pressemitteilung. Weil diese Entwicklung bundesweit zu verzeichnen ist, wurde der Vorschlag laut, dass sogenannte Impfschwänzer bestraft werden sollten. Das sorgte für heftige Diskussionen. Vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung den Forderungen nach Bußgeldern für Impfschwänzer eine Absage erteilt. Man wolle „motivieren, nicht abschrecken“, heißt es von einer Ministeriumssprecherin.