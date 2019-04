vor 59 Min.

Impfen: Wie wurde die Beratung des Dillinger Gesundheitsamtes angenommen?

Das Dillinger Gesundheitsamt zieht nach Ablauf der Europäischen Impfwoche Bilanz. Interessant ist auch die Impfquote im Landkreis.

Impfen ist ein umstrittenes Thema. Nach einigen Masernfällen wurde in Teilen Deutschlands heuer über eine Impfpflicht diskutiert. Im Kreis Dillingen gab es nach Jahrzehnten ohne Masernerkrankungen seit 2008 insgesamt sieben gemeldete Fälle, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Bei den Impfbuchkontrollen im Schuljahr 2016/17 bei den Schulanfängern lag der Kreis Dillingen unter dem bayerischen Durchschnitt und unterhalb des WHO- Zieles von 95 Prozent. In der 6. Jahrgangsstufe werden demnach im Verhältnis weniger Impfbücher vorgelegt, bei der zweiten MMR (Masern/Mumps/Röteln)-Impfung lag die Impfquote bei fast 95 Prozent. Die Dunkelziffer der nicht geimpften Kinder sei allerdings höher (etwa 77 bis 79 Prozent vorgelegte Impfbücher) als bei den Schuleingangsuntersuchungen. Dabei werden dem Gesundheitsamt in der Regel über 90 Prozent aller Impfbücher zur Einsicht vorgelegt.

Was ist Impfen? Mittels einer Spritze mit abgetöteten Viren oder Virusbestandteilen wird der Körper dazu animiert, vorbeugend Antikörper gegen bestimmte Krankheitserreger zu bilden.

Ist Impfen Pflicht? Nein, aber Ärzte empfehlen es aus gutem Grund.

Welche Impfungen brauche ich? Hausarzt Dr. Berger empfiehlt Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung, Keuchhusten, Hepatitis B, das Bakterium Haemophilus influenzae, Masern, Röteln, Mumps.

Bin ich geimpft? Auskunft gibt der Impfpass. Ist er nicht auffindbar, hilft nach Angaben von Dr. Berger ein Bluttest. Gerade Menschen, die mit Kindern arbeiten, müssen über ihre Impfungen Bescheid wissen.

Wer kann impfen? Alle Ärzte.

Wo kann ich mich informieren? Auf den Internetseiten www.impfen-info.de und www.rki.de/impfen. (huda)

Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilte, sieht der Gesetzgeber seit 2015 vor Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung einen schriftlichen Nachweis einer Impfberatung vor. Seit 2017 muss bei fehlender Beratung eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen. Wenn genügend Menschen geimpft sind, können Masern, so wie die Polio-Viren, aussterben, da sie nur von Mensch zu Mensch übertragbar sind.

Nun gab es im Rahmen der Europäischen Impfwoche ein besonders Angebot: Das Dillinger Gesundheitsamt bot Beratungen speziell zum Thema Impfen an. Wie wurde das angenommen?

Auch Erwachsene sollten einen Blick in ihren Impfpass werfen

Die zeitgleich stattfindenden Osterferien waren wohl mit ausschlaggebend, dass in diesem Jahr nur vereinzelt Bürger aus dem Landkreis das Beratungsangebot des Fachbereichs Gesundheit des Landratsamtes im Rahmen der europäische Impfwoche angenommen haben, teilte das Gesundheitsamt am Montag mit. „Wir werden dennoch nicht müde, auf die Wichtigkeit des Impfens hinzuweisen und das Bewusstsein für den Nutzen von Impfungen zu schärfen“, begründet die Leiterin des Fachbereichs Gesundheit, Dr. Uta-Maria Kastner, die auf Nachhaltigkeit angelegten Informationskampagnen des Fachbereichs.

Gegenstand der Beratungen war beispielsweise, dass Erwachsene sich aus Anlass der Impfwoche auf die Suche nach ihrem Impfpass gemacht hatten. Sie wurden deshalb beraten, welche Impfungen nachgeholt oder aufgefrischt werden müssen. So sei es im Erwachsenenalter gerade jetzt zu Beginn der Gartensaison wichtig, den Impfschutz gegen Tetanus zu prüfen. Die Auffrischungsimpfung ist gemeinsam mit Diphtherie und Keuchhusten alle zehn Jahre erforderlich.

Arztbesuche sollten auch zu einer Impfberatung genutzt werden

Weil es bei der Impfung gegen Masern immer noch Lücken gibt, wurden speziell junge Erwachsene beraten, dass nach den neuesten Vorgaben der Ständigen Impfkommission zwei Impfungen gegen Masern, Mumps, Röteln (MMR) für einen ausreichenden Impfschutz erforderlich sind. Allen nach 1970 geborenen Erwachsenen, die in der Kindheit nicht oder nur einmal geimpft wurden oder bei denen der Masern-Impfstatus unklar ist, wurden aufgefordert, die Masern-Impfung nachzuholen. Jedes Kind hat das Recht, vor impfpräventablen Krankheiten geschützt zu werden. Dieses Recht zu ermöglichen, ist die Aufgabe eines jeden Elternteils.

„Egal ob jung oder alt, in jeder Lebensphase sollen Arztbesuche zu einer Impfberatung genutzt werden“, rät Dr. Kastner. (pm)

