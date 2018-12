vor 20 Min.

Impulse zur inneren Einkehr

Die adventliche Stunde im vollen Höchstädter Rittersaal begeistert das Publikum.

Von Horst von Weitershausen

Wenn Stimmkreisabgeordneter MdL

Georg Winter zur adventlichen Stunde in den Rittersaal von Schloss Höchstädt einlädt, platzt dieser aus allen Nähten. So auch am 4. Adventsonntag, als die Veranstaltung bereits zum 25. Mal mit einer idealen Mischung von Musik- und Textimpulsen für vorweihnachtliche Besinnung und Freude unter den Besuchern sorgte.

Winter erinnerte in seiner Eröffnungsansprache an die ersten zaghaften Schritte dieser Veranstaltung. Dabei zeigte er sich auch ein wenig stolz, dass die adventliche Stunde kurz vor den Festtagen in diesem Jahr bereits ihr silbernes Jubiläum feiern kann. In diesem Zusammenhang dankte er allen, die ihn über all die Jahre hinweg bei der Organisation unterstützt haben, darunter die vielen Musiker, Sänger sowie Lektoren mit ihren besinnlichen, nachdenklichen und manchmal auch recht lustigen Texten.

Das Bissinger Vokalenensemble und das Duo Bachiana

Zur musikalischen und gesanglichen Unterhaltung hatte der Abgeordnete in diesem Jahr das Vokalensemble Bissingen mit Sarah Bischof am Klavier unter der Leitung von Magdalena Polzer, das Gitarren-Duo Bachiana, Hannes Mühlfriedel und Michael Distler, sowie Gerhard Polifka am Klavier und Jonas Müller, Gesang, eingeladen. Worte zum Advent sprach Höchstädts evangelischer Pfarrer Wolfram A. Schrimpf. Eröffnet wurde das Programm vom Vokalensemble Bissingen mit den Liedern „Machet die Tore weit“ von Lorenz Maierhofer und „das Licht aus dunkler Nacht“ von Pietro A. Yon. Dabei zeigte sich bereits schon zu Beginn ihrer Darbietungen über welch gesangliche Qualität das Bissinger Vokalensemble verfügt, was sich in ihren spätern Auftritten auch noch festigen sollte. Einen instrumentalen Höhepunkt präsentierte das Gitarren-Duo „Bachiana“ schon in ihrem ersten Spiel von Johann-Sebastian Bachs „Jesus bleibet meine Freude“. Über welch großartiges Können die beiden Gitarristen Hannes Mühlfriedel und Michael Distler verfügen, zeigten sie bei ihren weiteren musikalischen Vorträgen, bei denen ihr jeweiliges großartiges Können an ihren Instrumenten im harmonischen Zusammenspiel zu einem wahren Hörgenuss verschmolz.

Ob bei den Vorträgen des Vokalensembles oder des Gitarrenduos, das Publikum im Rittersaal belohnte ihre musikalischen Darbietungen mit lautstarkem Beifall. Nicht weniger Beifallsumwogen waren das Klavierspiel und der Gesang von Gerhard Polifka und Jonas Müller.

Besonders ihr virtuoser Vortrag der bekannten Lieder „Let it Snow, „Walking in a Winterwonderland“ und „White Christmas“ hatte es den Besuchern, nach ihrem Beifall zu urteilen, höchst angetan. Unter ihnen Stadtpfarrer Daniel Ertl, Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth, Landratstellvertreter Alfred Schneid, Kreis- und Stadträte sowie Bürgermeister aus den Nachbargemeinden.

