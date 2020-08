15:58 Uhr

In Altenberg, Staufen und Zöschingen wird Trinkwasser gechlort

In Altenberg, Staufen und Zöschingen wird das Trinkwasser gechlort. Der Grund: erhöhte Werte. Haben die Überschwemmungen damit zu tun?

Aufgrund von erhöhten Untersuchungswerten haben die Stadtwerke Giengen im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt Dillingen vorsorglich eine Chlorung des Trinkwassers für die Ortsteile Altenberg, Staufen und die Gemeinde Zöschingen veranlasst.

Grenzwerte ermittelt

Dies teilte die Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein am Freitag mit. Das Trinkwasser wird bei der Einspeisung in das Netz gechlort. Die Konzentration bewegt sich laut Pressemitteilung „unterhalb der in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte und ist insgesamt auf einem niedrigen Niveau“.

Nicht gesundheitsschädlich und unbedenklich

Die Verwaltungsgemeinschaft weist darauf hin, dass gechlortes Trinkwasser in keiner Weise gesundheitsschädlich und unbedenklich sei. Das Trinkwasser werde bis auf weiteres gechlort. Von der Chlorung nicht betroffen sind die Ortsteile Ballhausen und Landshausen sowie Bachhagel, Burghagel und Oberbechingen.

Ob die Belastung des Trinkwassers mit den jüngsten, sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen zu tun hat, sei unklar, teilte die VG mit. (pm)

