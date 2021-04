vor 34 Min.

In Bissingen soll es bald einen Naturkindergarten geben

In Bissingen soll es einen Naturkindergarten geben. Im Wald bei Buggenhofen gibt es Platz dafür. Das Bild zeigt einen Spielplatz in Bissingen.

Plus Der Gemeinderat hat dieses Projekt beschlossen. Und es gibt auch schon einen passenden Ort. Diskutiert wird im Rat aber dann über Ortsschilder. Warum?

Von Dominik Bunk

In Bissingen soll ein Naturkindergarten entstehen. So hat es der Marktgemeinderat bei der Sitzung am Dienstagabend beschlossen. „Das wird ein tolles Projekt“, ist sich Bürgermeister Stephan Herreiner sicher. Im Allgemeinen habe der örtliche Kindergarten eine hohe Auslastung, sodass dieser bereits erweitert wird. Aufgrund der Neuanmeldungen für September 2021 und dem großen Interesse der Eltern würde sich ein zusätzlicher Naturkindergarten anbieten, um das Angebot zu erweitern. So erläutert es der Bürgermeister in der Sitzung.

