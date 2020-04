vor 50 Min.

In Bussen gilt ab Montag Maskenpflicht

Der reguläre Schulfahrplan tritt ab 27. April in Kraft

Aufgrund der bayernweiten Schulschließung wegen der Corona-Pandemie wurde der Busbetrieb seit dem 16. März im gesamten Landkreis Dillingen, so auch im AVV-Gebiet, nach dem sogenannten Ferienfahrplan gefahren. Ab Montag, 27. April, wird nun nach den neuen Regelungen wieder nach dem regulären Schulfahrplan gefahren. Um die infektionsschutzrechtlichen Anforderungen einhalten zu können, muss die Platzanzahl in den Bussen allerdings stark eingeschränkt werden. Dafür bittet das Dillinger Landratsamt um Verständnis. Um die Gesundheit der Busfahrer zu schützen, ist es den Verkehrsunternehmen zudem weiterhin freigestellt, die Vordertüre geschlossen zu halten, heißt es in der Pressemitteilung.

Zudem verkehren die Rufbusse im Landkreis ebenfalls nach deren jeweiligen regulären Fahrplänen. Allerdings sind auch hier die Kapazitäten laut Pressemitteilung stark eingeschränkt, sodass in Limousinen maximal zwei und in Kleinbussen maximal vier Fahrgäste gleichzeitig einen Rufbus nutzen können. Das Landratsamt bittet die Fahrgäste, darauf zu achten, dass in allen Bussen, auch in den Rufbussen, ab dem 27. April eine Maskenpflicht besteht. Die Masken müssen privat beschafft werden. (pm) Foto: dpa

Die Fahrpläne sind auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-dillingen.de/fahrplaene (für den Altlandkreis Dillingen) beziehungsweise auf der AVV-Homepage unter www.avv-augsburg.de abrufbar.

