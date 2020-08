vor 17 Min.

In Diemantstein brennt ein Zimmer aus

In Diemantstein hat ein Zimmerbrand für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt.

Die Rauchsäule war am Dienstag weithin sicher: In Diemantstein im Kessetal hat es gebrannt.

Dort ist am Vormittag ein Zimmer im Dachgeschoss eines Hauses ausgebrannt. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Polizei niemand. Die zwei Personen, die in dem Haus leben, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Dillinger Kripo ermittelt

Der Schaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Die Dillinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandstiftung wird ausgeschlossen; derzeit geht man von einem technischen Defekt aus. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Diemanststein und Bissingen. (corh)

