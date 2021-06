Dillingen

Dillingen will günstiges Wohnen ermöglichen

Hier auf dieser grünen Wiese in der Nähe des Rotkreuz-Zentrums und des Krankenhauses errichtet die Dillinger Baugenossenschaft ein Mehrfamilienhaus. Dort sollen Menschen mit geringerem Einkommen Wohnungen erhalten.

Plus Die Baugenossenschaft errichtet in Dillingen ein Mehrfamilienhaus und die Stadt einen neuen Kindergarten. Ein weiteres großes Wohnprojekt genehmigt der Dillinger Stadtrat ebenfalls.

Von Berthold Veh

Die Frau am Telefon wirkt frustriert, das Haus, in dem sie wohnt, wird verkauft. „Es ist zum Verzweifeln, seit Monaten bin ich auf der Suche nach einer neuen Wohnung“, sagt die etwa fünfzigjährige Dillingerin, die finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Bisher ohne Erfolg. Die Wohnungslotsin des Landratsamts, Katja Finger, bestätigt auf Anfrage: „Es fehlen im Landkreis günstige, bezahlbare Wohnungen. Es gibt Leute, die jahrelang vergeblich suchen.“ In Dillingen könnte sich die Situation nun etwas verbessern.

