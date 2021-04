vor 19 Min.

In Finningen boomt nicht nur der Häuslebau

Beinahe täglich verändert sich dieser Anblick: Der Bauboom in der Gemeinde Finningen ist ungebrochen. Vor circa einem Jahr war hier noch grüne Wiese. Jetzt sprießen die Häuser nur so aus dem Boden – den Bürgermeister freut’s.

Plus Die freien Flächen werden dem Bürgermeister förmlich aus den Händen gerissen. Das zeigen auch die Zahlen im Haushalt 2021. Es gibt nämlich mehr Geld für eine erwartete Folge des Baubooms.

Von Simone Bronnhuber

Da kann sich Klaus Friegel ein kleines Lächeln nicht verkneifen. Finningens Bürgermeister steht auf dem frisch geteerten Gehweg und lässt seinen Blick rund um sich wandern. Ganz hinten links steht ein fertiges Bungalow-Haus. In unmittelbarer Nähe sieht man einen eingerüsteten Neubau, und an diesem Tag schwenken gleich drei Kräne gleichzeitig Material auf die einzelnen Grundstücke. Was vor rund einem Jahr noch grüne Wiese war, ist heute ein Baugebiet, das sich beinahe wöchentlich verändert. Und die neue Siedlung, die dort im Osten von Finningen entsteht, ist beispielhaft für den Bauboom, den die Gemeinde in den vergangenen Jahren zu verzeichnen hat, wie Bürgermeister Friegel weiter erklärt. Er sagt: „Die freien Flächen werden uns aus den Händen gerissen, noch bevor sie richtig eingezeichnet sind.“

Themen folgen