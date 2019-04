vor 40 Min.

In Gundelfingen dreht sich wieder alles um das Osterei

Die Vorbereitungen für den Gundelfinger Ostereiermarkt laufen. Organisator Manfred Hieber berichtet, worauf sich Besucher freuen können.

Von Cecilia Weber

Bald ist es soweit, der Ostereiermarkt auf der Oberen Bleiche in der Gärtnerstadt Gundelfingen findet wieder statt. Jedes Jahr ist es ein Erlebnis für Groß und Klein, aktuell laufen die Vorbereitungen und der Aufbau. Walter Hieber ist einer der Verantwortlichen des Ostereiermarktes, und schon mehr als eine Woche vorher beginnt er mit seinen rund 100 freiwilligen Helfern, die Bleiche für den Markt herzurichten. Nachdem vergangenes Jahr überraschend Schnee am Wochenende der Veranstaltung fiel, ist Hieber dieses Jahr, in dem Ostern deutlich später im Kalenderjahr liegt, recht zuversichtlich. Der 69-Jährige erklärt: „Wir sind schon zufrieden, wenn es nicht regnet, stürmt oder schneit.“

Ein besonderer Hingucker ist wieder die sehr aufwendige und gärtnerische Gestaltung der Blumeninsel. Hieber sagt: „Das Gelände ist wie geschaffen dafür.“ Über eine Woche lang dauert die Bepflanzung und die Installation der Wasserfälle und -fontänen. Dabei arbeiten Gundelfinger Gärtner zusammen mit den zahlreichen Helfern. „Es ist zwar viel Arbeit, aber die Besucher sind es uns wert“, sagt Hieber.

Aussteller aus ganz Deutschland kommen nach Gundelfingen

Bei einem breit gefächerten Angebot verwandeln Aussteller aus ganz Deutschland das Gelände in einen blühenden Marktplatz. Dort können nicht nur traditionelle Ostergestecke, -kerzen, handbemalte Ostereier oder österliche Dekoration bewundert werden, sondern auch Eier aus Glas und Porzellan, Passionseier, Naturfloristik, russische Lackkunst, Bukowina-Wachsmalkunst, Hinterglasmalereien, Hasennester und Heuhasen sind dort zu finden. Auch Patchworkarbeiten, handgemachte Pflanzenseifen, Kloster- und Bastelarbeiten und vieles mehr ist auf dem Markt vorhanden. Die mehr als 70 Künstler und Hobbymaler präsentieren ihre neuen Ideen, sowie vielfältigen Techniken der Ostereierverzierung und -gestaltung. Die kreativen Künstler verwenden dabei nicht nur Hühnereier, sondern verwandeln auch Wachtel-, Tauben-, Zwerghühner-, Enten-, Gänse-, Straußen-, Nandu-, Emu- und Schwaneneier in Kunstwerke. Auf die Besucher warten außerdem Sticker, Drechsler, Klöppelarbeiten, Drehorgelspieler, Weißstickerei, Schokoladen- und Zucker-Hasengießerei sowie die Korbmacher Josef Stockhammer – er praktiziert diese alte Handwerkskunst schon seit mehr als 70 Jahren – und Hubert Mayr aus Binswangen.

Beim Ostereiermarkt gibt es allerlei Leckereien

Wie es für die Gärtnerstadt üblich ist, wird auch frisches Gemüse und aus Frühlingsblumen gebundene Sträuße, Gestecke und Pflanzen angeboten. Für das heimische Osterfest können beispielsweise Osterkerzen, -eier und Palmbuschen erworben werden. Der Kindergarten St. Martin beteiligt sich auch an dem Ostereiermarkt und betreut eine Bastelecke für Kinder. Zudem können die Kleinen lebende Osterhasen, Osterlämmchen und junge Geisen in einem Gehege bestaunen. Auf dem Freigelände findet das Ponyreiten statt. Für Aufsehen sorgt auch der Osterhase, der an beiden Tagen kommt und bunte Ostereier an die Besucher verteilt. Für die Verpflegung sorgt das Team der Kolpingfamilie Gundelfingen in der Cafeteria Bleichestadel. Neben Osterbrot, österlichem Gebäck, Kaffee, Kuchen und Getränken gibt es Eierhaber, geröstete Maultaschen, Suppe und frische Gundelfinger Salatteller.

Am Wochenende von 6. und 7. April ist es so weit

Der 28. Gundelfinger Ostereiermarkt der Pfarrgemeinde St. Martin findet am 6. und 7. April im Bleichestadel in der Walkmühle statt. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Offiziell eröffnet wird der Markt, zu dem wieder mehrere tausend Besucher erwartet werden, am Samstag um 11 Uhr durch Bürgermeisterin Miriam Gruß, Stadtpfarrer Johannes Schaufler und Kirchenpfleger Stefan Kränzle. Für die Besucher stehen im ganzen Stadtgebiet eine Vielzahl an Parkplätzen zur Verfügung, zudem ist der Weg zum Ostereiermarkt ausgeschildert.

Der Reinerlös des Marktes wird für die Sanierung des Kirchendachs der Stadtpfarrkirche St. Martin verwendet. Die aufwendig bepflanzte Blumeninsel bleibt laut Hieber noch über Ostern stehen und kann solange noch besichtigt werden. (mit pm)





