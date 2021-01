vor 48 Min.

In Gundelfingen gibt es kuschelige Karotten für den guten Zweck

Weil die Plüschkarotten in der Gärtnerstadt so gut bei den Besuchern ankommen, kann man die Gundelfinger Rübengarde bald kaufen. Der Erlös wird gespendet.

Tanzende Karotten auf der Professor-Bamann-Straße sorgen derzeit in Gundelfingen für das ein oder andere Lächeln im Gesicht. Die sogenannte Rübengarde und ein Narrenbaum, geschmückt mit Gemüse aller Art, sollen den Fasching in der Gärtnerstadt am Leben halten.

Die Plüschkarotten werden gewaschen und desinfiziert

Eine ungewöhnliche Aktion, die sich der Historische Bürgerverein ausgedacht hat. Die Resonanz der Besucher fällt jedoch durchweg positiv aus. Und so kommt es, dass bei Walter Hieber das Telefon seit einigen Tagen nicht mehr aufhört zu läuten. Jeder möchte eine der kuscheligen Plüschkarotten für sich ganz alleine haben.

Hexer Gundolfix und Gundolfina bewachen den Gemüsebaum und halten zwei Plüschkarotten der Rübengarde in der Hand. Bild: Tanja Ferrari

In Gundelfingen hat man daraufhin schnell nach einer Lösung gesucht. Spontan erklärte sich Faschingsoriginal Conny Deisler kostenlos bereit, die familieneigene Bettenreinigung um eine Garderüben-Waschanlage zu erweitern. In einer einmaligen Aktion werden ab Aschermittwoch die Plüschkarotten gewaschen, desinfiziert und getrocknet.

Wer die Gundelfinger Rübengarde kaufen kann

Anschließend können Sie ab Sonntag, 7. März, dem internationalen Tag der gesunden Ernährung, in der Rathausbäckerei Vogt gegen eine Spende erworben werden. Ähnlich wie auch bei den speziell entworfenen Corona-Faschingsorden geht auch hier der komplette Erlös an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Wer sich schon jetzt eine Möhre für den guten Zweck sichern möchte, kann das bei Walter Hieber unter 0170/3470451 tun. (tafe mit pm)

