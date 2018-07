03:32 Uhr

In Hausen kann man ganz locker abhängen

Nicht nur die Kinder des Kinderhauses Kringelland fühlen sich auf dem weitläufigen Gelände wohl. Auch Jugendliche kommen regelmäßig vorbei.

Von Cordula Homann

Mehr als 40 Spielplätze gibt es im gesamten Dillinger Stadtgebiet. Das Angebot reicht laut Oberbürgermeister Kunz von der einfachen Wippe in der Königstraße bis hin zu hunderte Quadratmeter großen Anlagen in der Kernstadt und allen sechs Stadtteilen.

In Hausen ist die Auswahl an Spielgeräten besonders groß: unter anderem eine Seilbahn, ein gewaltiger Fortturm, zwei kleine Trapperhütten, eine Reifenschwinge, Turngeräte, Schleuderkreisel, eine lange Hängebrücke – und eine Tischtennisplatte – das gibt es so nur auf dem Spielplatz in der Schultheißstraße in Hausen. Dem kleinen Jan gefällt das Gelände so gut, dass er am liebsten mehrmals um den ganzen Spielplatz herumrennt. Knapp eine Minute braucht er für eine Runde. Eine super Zeit angesichts der großen Fläche. Ansonsten sei das Karussell ganz toll. Und die Büsche mag Jan, „da kann man sich gut verstecken“. Adam, Hannah und Lukas lieben die Seilbahn. Jakob wirbt für die supercoole Reifenschaukel. Laut Julius passen vier bis fünf Kinder in den großen Reifen.

Die „Bewohner“ des Kinderhauses Kringelland kommen regelmäßig vorbei, sagt Leiterin Edith Nückel. „Manchmal machen wir auch nur Kurztrips.“ Dabei sind die 150 Kringelkinder bei Weitem nicht die einzigen Gäste. An diesem Vormittag toben auch andere Kinder über das Gelände, während sich die Mütter auf einer Bank miteinander unterhalten. „Schulkinder, Krabbelgruppen und andere kommen her, das ist hier ein richtiger Treffpunkt“, sagt Edith Nückel. Ihre Kollegin Elisabeth Lukas weiß, dass auch Jugendliche gerne kommen. Tischtennisplatte und die gemütliche Liegewiese gefällt auch den Älteren. Richtig toll sei der Spielplatz auch im Winter. Schneeballschlachten, Schlittenfahren, Iglubauen, alles kein Problem. Für steile Touren sorgt der Hügel und Schnee gibt’s viel „weil der Spielplatz soooo groß ist“, erklärt Julius.

Verlieren die Erwachsenen da nicht schnell den Überblick über die Kinder? Nein, entgegnet Edith Nückel. „Der Platz ist bis auf den kleinen Eingang komplett umzäunt. Und wir vertrauen den Kindern auch.“

Oberbürgermeister Kunz betont, dass die Spielplätze gut mit Fahrrad, Stadtbus oder Auto erreichbar sind, und die Mitarbeiter von Bauamt und -hof einen hohen Kontroll- und Pflegeaufwand betreiben. Damit alle Spielplätze in einem guten und sauberen Zustand sind. Auf der Internetseite der Großen Kreisstadt fände man zudem eine Aufstellung der Dillinger Spielplätze – samt Geräten und Anfahrtsplan.

