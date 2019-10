10.10.2019

In Holzheim macht der Biber Ärger

Warum die Tiere jetzt gefangen werden müssen

Von Tanja Ferrari

Biber sind fleißige Tiere. Allerdings sind die kleinen Nager durchaus umstritten. Sie hinterlassen an vielen Stellen ihre Spuren. Auch bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in Holzheim stand der Biber auf der Tagesordnung.

Rathauschef Erhard Friegel sagte: „Wir müssen unsere Hochwasserrückhaltebecken freihalten und aufpassen, dass der Biber sich dort nicht an die Arbeit macht.“ Schon in den vergangenen Jahren hatten die Tiere immer wieder große Schäden angerichtet. Der Bürgermeister erinnerte sich an einen besonders skurrilen Vorfall. „In der Nacht hatte damals einer der Nager einen ganzen Apfelbaum zerlegt und ihn in das Kanalrohr in einem Baugebiet gesteckt.“

Gerade im Bereich des Biotops müsse die Ansiedlung der Nager deshalb verhindert werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Gemeinderat Toni Semet betonte: „Wird der Biber in einem dieser Bereiche gefangen und kann nicht irgendwo artgerecht untergebracht werden, muss er getötet werden.

