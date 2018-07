vor 18 Min.

In Weisingen treten die Klangkehlchen auf

Die „Klangkehlchen“ führen am 21. Juli ihr Kindermusical „Kleiner Maulwurf – großer Tag“ in der Grundschule am Aschberg auf.

Das Musical „Kleiner Maulwurf – großer Tag“ ist in der Grundschule am Aschberg zu sehen. Dahinter steckt eine zauberhafte Geschichte.

Aufregend wird es am Samstagabend für die 14 sehr jungen Darsteller, die in der Aula der Grundschule am Aschberg ihrem Publikum erstmals das hinreißende Musical „Kleiner Maulwurf - großer Tag“ darbieten. Sechs bis neun Jahre jung sind die Sänger des Kinderchors „Klangkehlchen“ laut Pressemitteilung, die unter der liebevollen, fachkundigen Anleitung von Diplomsängerin und Diplommusikpädagogin Annette Sailer seit Monaten die spannende Geschichte vom Maulwurfkind Frido einstudiert haben.

Zur Geschichte: Der kleine Maulwurf Frido gräbt einen Gang auf die Wiese, um die anderen Tiere zu seiner Geburtstagsparty einzuladen. Dabei muss er eine Fülle spannender Abenteuer bestehen. In sieben Songs illustrieren die jungen Darsteller die zauberhafte Geschichte über Abenteuerlust und Mut – garniert mit pfiffigen Dialogen der Klangkehlchen und fesselnden Texten von Erzählerin Sailer, instrumentell untermalt von Pianist Uli Weber.

Die nächste Aufführung findet am kommenden Wochenende statt

Im Rahmen einer Kooperation mit der Grundschule am Aschberg findet die Vorpremiere am Freitagvormittag, den 20. Juli, exklusiv für das schulische Publikum in der Aula statt. Für die künstlerische Inszenierung (Chor, Dramaturgie, Bühnenbild und Regie) zeichnet Musikpädagogin und Profi-Sopranistin Sailer verantwortlich. Seit 2016 leitet die Gründerin des Kinderchors „Klangkehlchen“ die jungen Talente mit großer Begeisterung und enormem Engagement. Im Rahmen ihrer „Musikwelt Annette Sailer“ offeriert die Vollblutmusikerin ein vielseitiges Kursangebot für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen. (pm)

Die Aufführung findet am Samstag, den 21. Juli, um 18 Uhr in der Aula der Grundschule am Aschberg statt. Der Eintritt ist frei.

