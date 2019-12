vor 35 Min.

In Weisingen wurden so viele Lose wie noch nie verkauft

Der Weihnachtsmarkt in Weisingen zieht zahlreiche Besucher an. Für Bürgermeister Erhard Friegel war die diesjährige Eröffnung eine besondere.

Der Termin könnte weihnachtlicher kaum sein. Wenige Tage vor dem Heiligabend lockte am vergangenen Wochenende der Weihnachtsmarkt der Wirtschaftsvereinigung Aschberg (WVA) in die Ortsmitte von Weisingen. Für Bürgermeister Erhard Friegel war der Markt in diesem Jahr ein besonderer – es war nämlich der letzte, den er in seiner Funktion als Holzheimer Rathauschef eröffnete. Friegels Amtszeit endet nach den Kommunalwahlen im kommenden Frühjahr.

Besuche des Nikolauses sind Höhepunkte für die Kleinen

Seine Worte zur Eröffnung begleiteten die Dritt- und Viertklässler der Aschbergschule, die einige Lieder sangen. Auch die Aschbergband sorgte sowohl am Samstag als auch am Sonntag für einen musikalischen Rahmen. Besonderer Höhepunkt, vor allem für die kleinen Besucher des Marktes, waren die Besuche des Nikolauses, der Geschenktüten mit diversen Kleinigkeiten – zusammengestellt durch die WVA – verteilte. Auf dem Markt selbst boten zahlreiche Anbieter aus dem Aschberg, darunter viele Vereine, ein vielfältiges Angebot an Essen, Trinken oder Geschenkartikeln.

70 Bilder Zahlreich kommen die Besucher zur zweitägigen weihnachtlichen Stimmung bei der Kirche Bild: Karl Aumiller

Wirtschaftsvereinigung Aschberg ist zufrieden

Die Veranstalter der Wirtschaftsvereinigung sind mit der Besucherresonanz an diesem Wochenende hochzufrieden. „Der Markt war sehr gut besucht“, sagt Alexander Heidel, stellvertretender WVA-Vorsitzender. Vor allem am Samstag sei es zwischen den Ständen richtig voll geworden. Mit ein Grund dafür war sicherlich auch das trockene Wetter mit milden Temperaturen. Auch von den Budenbetreibern habe Heidel Rückmeldungen bekommen, dass der Absatz gestimmt habe. Der Andrang sei so groß gewesen, dass mancherorts sogar das angebotene Essen ausgegangen ist.

Rekordwert auf Weihnachtsmarkt in Weisingen

Einen Rekordwert erzielten die Veranstalter heuer mit ihrer Verlosung, bei der es als Hauptpreis ein Tablet zu gewinnen gab. Insgesamt 800 Lose wurden verkauft – 200 mehr als im vergangenen Jahr und so viele wie noch nie. (ands)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen