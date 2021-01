08:15 Uhr

In der Dillinger Kapuzinerstraße wird ab Montag gebaut

In der Dillinger Kapuzinerstraße wird ab Montag am Gehweg bearbeitet.

Zwei Wochen lang müssen sich Autofahrer und Passanten in der Kapuzinerstraße in Dillingen auf eine Baustelle einstellen.

In den ersten beiden Februarwochen werden in der Kapuzinerstraße Arbeiten im Gehwegbereich durchgeführt. Hierdurch kann die Straße teilweise nur einseitig befahren werden.

Bauarbeiten in der Kapuzinerstraße in den letzten Wochen des Lockdowns

Die Maßnahme wurde von der Stadt in die letzten beiden Wochen des Lockdowns gelegt, um die Einschränkungen für den Verkehr und die örtliche Wirtschaft so gering wie möglich zu halten, heißt es in einer Mitteilung. (pm)

