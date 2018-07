11.07.2018

Informationen rund um die Babypause

Angebot im Hebammenhaus

An wen kann ich mich mit Fragen rund um die Schwangerschaft wenden? Wann muss ich Elterngeld beantragen? Wo bekomme ich Informationen zur Elternzeit? Fragen wie diese stellen sich viele werdende Eltern. Die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen im Fachbereich Gesundheit des Landratsamtes Dillingen bietet hierzu am Mittwoch, 25. Juli, um 19.30 Uhr im Hebammenhaus Dillingen (Große Allee 28) einen Informationsabend für werdende Eltern an. Der Abend soll einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen und gesetzlichen Ansprüche sowie zu sozialen und finanziellen Hilfen geben, welche werdende Eltern nutzen können. Eine Anmeldung ist bis Montag, 23. Juli, telefonisch oder per Mail möglich (Telefon: 09071/51-306, Stefanie Eder, e-mail: schwanger@landratsamt.dillingen.de). (pm)

