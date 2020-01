vor 56 Min.

Ingrid Krämmel auf Platz eins

Ingrid Krämmel führt die Liste der Zukunft an.

Die scheidende Bürgermeisterin von Bachhagel führt die Kreistagsliste der Zukunft an

Im gut besuchten Veranstaltungssaal des Gasthofes „Krone“ in Bissingen konnte der Erste Vorsitzende des Vereins, Armin Dauser, zahlreiche Anhänger und Interessierte begrüßen. Die Liste Zukunft ist seit 1996 im Kreistag vertreten. Aktuell tragen laut Pressemitteilung fünf Mandatsträger zur positiven Entwicklung im Landkreis bei. Es sei demnach wiederum gelungen, eine ausgewogene Liste den Wahlberechtigten im Landkreis anzubieten. Die Liste verstehe sich als „Kraft der Mitte“ und bekräftige dies mit Bewerbern aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, unter anderem kommunale Amtsträger, Landwirte, Unternehmer, Angestellte und vielen Personen, die im Ehrenamt aktiv seien, so Dauser in seinen Ausführungen.

Die Versammlung wurde von Kreisrat Bernhard Knötzinger geleitet. Die Teilnehmer wählten die Bürgermeisterin von Bachhagel und weitere Stellvertreterin des Landrats, Ingrid Krämmel, auf Listenplatz eins. Die weiteren bisherigen Kreisräte nehmen ebenso vordere Listenplätze ein. Für Armin Dauser aus Dillingen mit Platz zwei und Sophie Hurler aus Deisenhofen mit Platz fünf wurden auch Plätze für neue Bewerber gewählt.

Abschließend bedankte sich Bernhard Knötzinger bei allen Besuchern für den harmonischen Verlauf der Versammlung. Er erinnerte an die bisherige Arbeit der Zukunft im Dillinger Kreistag und hier vor allem an das Bekenntnis zu den Kreiskliniken mit der damals im Dillinger Kreistag getroffenen Aussage: „Die 19 Euro pro Landkreisbürger müssen es uns wert sein.“

Die Liste in der Übersicht: 1. Ingrid Krämmel, Bachhagel; 2. Armin Dauser, Dillingen; 3. Franz Hurler, Bissingen; 4. Bernhard Knötzinger, Lutzingen; 5. Sophie Hurler, Höchstädt; 6. Elmar Sinning, Schwenningen; 7. Walter Joas, Mödingen; 8. Alexander Gumpp, Binswangen; 9. Hans Moraw, Wertingen; 10. Manuela Wanner, Bissingen; 11. Johannes Ebermayer Schwenningen; 12. Marianne Reichhardt, Höchstädt; 13. Dieter Kogge, Syrgenstein; 14. Martin Rieß, Syrgenstein; 15. Ingo Hellstern, Bachhagel; 16. Stephan Lutz, Zusamaltheim; 17. Heidi Hitzler, Gundelfingen; 18. Klaus Eickelpasch, Gundelfingen; 19. Johann Graf, Dillingen; 20. Franz Graf, Dillingen; 21. Irmgard Kugler, Lauingen; 22. Christian Hummel, Lauingen; 23. Doris Heinle, Haunsheim; 24. Ulrich Mayerle sen., Wittislingen; 25. Anita Kling, Mödingen; 26. Fabian Frömel, Wittislingen; 27. Filippo Muscatello, Dillingen; 28. Hermann Kästle jun., Dillingen; 29. Paul Röger, Dillingen; 30. Renate Stegmüller, Bissingen; 31. Michael Hiltner, Bissingen; 32. Claudia Böck, Höchstädt; 33. Erna Sing, Schwenningen; 34. Stephan Balletshofer, Deisenhofen; 35. Hubert Ehnle, Holzheim; 36. Johann Gerblinger, Buttenwiesen; 37. Markus Greiner, Buttenwiesen; 38. Jürgen Steinmann, Buttenwiesen; 39. Otmar Penkert, Bachhagel; 40. Christian Rehm, Bachhagel; 41. Johannes Gorhau, Höchstädt; 42. Benjamin Wilde, Höchstädt; 43. Thomas Lachenmayr, Lutzingen; 44. Bernhard Ahle, Deisenhofen; 45. Georg Mehrsteiner, Gundelfingen; 46. Manfred Birkner, Finningen; 47. Michael Eberle, Finningen; 48. Franz Weber, Finningen; 49. Johannes Hurler, Bissingen; 50. Richard Hiesinger, Buttenwiesen; 51. Michael Humbauer, Wertingen; 52. Irene Rieder, Lutzingen; 53. Thomas Keis, Finningen; 54. Franz Mayerle, Höchstädt; 55. Sebastian Knötzinger, Lutzingen; 56. Matthias Letzing, Holzheim; 57. Stephan Wohlmann, Dillingen, 58. Stefan Sinning, Bissingen; 59. Thomas Dörflinger, Bachhagel; 60. Monika Müller, Bachhagel.Ersatzkandidaten: Peter Schneller (Bissingen) und Tina Hirschbolz (Bachhagel). (pm)

Themen folgen