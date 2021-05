Inklusion: Wir alle haben ein Handicap

Plus Am heutigen Tag der Inklusion wollen Verbände Betroffene zu Wort kommen lassen. Barrierefrei ist unsere Gesellschaft noch lange nicht, jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass sich alle wohlfühlen.

Manches ist offensichtlich. Etwa, wenn man selbst als Mensch ohne Beeinträchtigung einen großen Ausfallschritt machen muss, um in den Zug einzusteigen. Oder wenn sich Kunde und Verkäuferin in der Bäckerei näherkommen müssen, weil man den anderen unter der Maske schwer versteht. Was für einen selbst eine Hürde ist, ist für Menschen mit Handicap meist ein unüberwindlicher Graben.

