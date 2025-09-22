Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten
Instagram Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz in Unterglauheim wegen Steckdose

Blindheim

Schmorbrand an Steckdose: Feuerwehr rückt in Mehrfamilienhaus an

Im Blindheimer Ortsteil Unterglauheim müssen 30 Feuerwehrkräfte wegen einer Steckdose anrücken. Verletzt wird niemand.
    • |
    • |
    • |
    Zu einer Rauchentwicklung kam es am Sonntagnachmittag in einem Haus in Unterglauheim. Grund war ein Schmorbrand an einer Steckdose.
    Zu einer Rauchentwicklung kam es am Sonntagnachmittag in einem Haus in Unterglauheim. Grund war ein Schmorbrand an einer Steckdose. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

    In einem Mehrfamilienhaus im Blindheimer Ortsteil Unterglauheim hat es am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz wegen eines Schmorbrands gegeben. Die Rettungskräfte wurden alarmiert, weil Zeugen eine Rauchentwicklung in dem Haus sahen. Deshalb rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterglauheim und Blindheim laut Polizeiangaben mit 30 Personen an.

    Feuerwehreinsatz in Unterglauheim wegen Schmorbrand an Steckdose

    Schnell konnte die Ursache festgestellt werden: An einer Steckdose war es vermutlich wegen eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand gekommen. Die Feuerwehren dämmten anschließend den Schmorbrand ein. Verletzt wurde dabei niemand. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden