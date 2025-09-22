Schmorbrand an Steckdose: Feuerwehr rückt in Mehrfamilienhaus an

In einem Mehrfamilienhaus im Blindheimer Ortsteil Unterglauheim hat es am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz wegen eines Schmorbrands gegeben. Die Rettungskräfte wurden alarmiert, weil Zeugen eine Rauchentwicklung in dem Haus sahen. Deshalb rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterglauheim und Blindheim laut Polizeiangaben mit 30 Personen an.

Feuerwehreinsatz in Unterglauheim wegen Schmorbrand an Steckdose

Schnell konnte die Ursache festgestellt werden: An einer Steckdose war es vermutlich wegen eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand gekommen. Die Feuerwehren dämmten anschließend den Schmorbrand ein. Verletzt wurde dabei niemand. (AZ)